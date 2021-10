Juventus-Dybala, il rinnovo è una questione di dettagli

Timothy Ormezzano

Ultime puntate della Dybala-novela, la lunga saga legata al rinnovo di contratto dell'argentino. Ebbene sì, la fumata bianca è dietro l'angolo. Prima di tornare a Cordoba, il suo agente Jorge Antun ha raggiunto un accordo di massima con la Juventus. Ultimi dettagli da limare.

Prolungamento fino al 2025, con stipendio che sale a quasi 9 milioni più 1-2 milioni di bonus. Un ingaggio da top player, vicino a quello da 12 milioni bonus compresi di De Ligt. La Signora e il numero 10 si sono venuti incontro, considerando che la prima richiesta avanzata dall'entourage di Dybala sarebbe stata di 14 milioni annui. Ma il club bianconero ha intenzione di blindare anche Cuadrado, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2022.

L'accordo è praticamente una formalità. La paga dovrebbe leggermente salire rispetto agli attuali 4,5 milioni, la scadenza verrà invece posticipata al 2023 con opzione per un ulteriore anno. Del resto il jolly colombiano è migliorato sensibilmente con il tempo, come i vini più pregiati, diventando un punto fermo dello scacchiere bianconero nonostante l'anagrafe dica 33. Sembra definitivamente saltato invece il rinnovo con la Fiorentina di Vlahovic, uno dei massimi obiettivi per la Juve che verrà.

Lo ha annunciato il presidente viola Commisso, con un comunicato ufficiale: «Gli abbiamo fatto una proposta di contratto (quinquennale da 4 milioni annui a salire; ndr) che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del nostro club, ma non è stata accettata». La Fiorentina vuole «individuare nel breve soluzioni fattibili ed adeguate per proseguire al meglio questa nuova ed entusiasmante stagione». La rottura sarebbe inevitabile. Possibile la separazione già a gennaio. La Juve ci proverà, eccome. Ma i viola starebbero guardando soltanto all'estero (Man City e Tottenham in pole), per non cedere dopo Chiesa un altro talento ai soliti rivali.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA