Juventus, dubbio al... Cuadrado

Timothy Ormezzano

TORINO - Alla Juventus c'è un dubbio doppio, anzi al Cuadrado. Il giocatore colombiano non ha il futuro bianconero garantito e nemmeno un ruolo certo, se non quello di jolly.

È lo stesso Juan a sollevare qualche dubbio in merito alla sua permanenza a Torino. Del resto il suo contratto scade il 30 giugno 2020: senza rinnovo, a febbraio potrà liberarsi a costo zero. «Se resterò alla Juve? Credo di sì, perché sono molto grato al club bianconero e felice di farne parte - così Cuadrado dal ritiro della sua Nazionale -. Mi rimane un solo anno di contratto: quando tornerò a Torino incontrerò la società. Spero che si trovi la soluzione migliore, sono nelle mani di Dio». Lo scenario più probabile è il prolungamento fino al 2022 dell'accordo in scadenza. Se la firma non dovesse arrivare, la Juve a gennaio non lo cederà per meno di 20 milioni, dopodiché si affretterà a raggiungere un'intesa con il giocatore in modo di non perderlo a parametro zero.

L'altro dubbio, si diceva, è di natura tattica. Durante l'estate Cuadrado è stato impostato da Sarri come terzino destro, l'alternativa di Danilo e dell'eclettico De Sciglio. Nel finale di Parma-Juve il colombiano ha però agito da ala e nella sua Nazionale addirittura da mezzala.

La sua versatilità può comunque tornare molto utile ai bianconeri. Probabilmente non alla ripresa, sabato in casa della Fiorentina. Cuadrado al pari degli altri nazionali sudamericani (Alex Sandro, Dybala e Bentancur) rientrerà alla Continassa soltanto giovedì o venerdì.

Sarri a Firenze farà un po' di turnover in vista del primo impegno di Champions, mercoledì sul campo dell'Atletico Madrid.

L'unico reparto che non dovrebbe cambiare è l'attacco: Douglas Costa e Higuain, rimasti a lavorare a Torino, sono ancora favoriti per giocare con Cristiano Ronaldo. Lo stakanovista portoghese vede il primo tour de force della stagione bianconera (7 partite in 22 giorni) e prepara l'ennesimo incrocio contro quei Colchoneros da lui puniti con 25 gol in 33 sfide, compresa la scintillante tripletta dell'anno scorso in Champions.

Lunedì 9 Settembre 2019

