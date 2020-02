Juventus contro il tabù Spal Sarri è senza spina dorsale

Timothy Ormezzano

TORINO - «Pensiamo soltanto alla Spal». È questo il messaggio ovvio ma inevitabile che Sarri recapita alla Juventus. Vietato fare passi falsi nel match da testacoda di domani (ore 18) a Ferrara, dove nelle ultime due stagioni la Signora ha raccolto solo un punto. Sarebbe diabolico perseverare nell'errore commesso l'anno scorso: Juve fortemente rimaneggiata sconfitta dalla Spal, con festa-scudetto rimandata, pochi giorni prima di subire un 2-1 pure dall'Ajax.

Meglio dunque evitare distrazioni europee, anche se di fatto la squadra ha già nel mirino l'andata degli ottavi di Champions di mercoledì in casa dell'Olympique Lione e pure il successivo big match di campionato del 1° marzo contro l'Inter. «Quella contro la Spal è una partita importante, una trasferta che negli ultimi due anni è stata complicata, per noi vincere è fondamentale - carica Rugani -. Cominciamo a sentire l'emozione e il brivido della fase finale della stagione».

La lunga vigilia del trittico Spal-Lione-Inter è popolata da grandi dubbi legati alle scelte di formazione. Sarri rischia infatti di giocare senza quella che è a tutti gli effetti la sua spina dorsale. In difesa mancherà lo squalificato Bonucci, il playmaker arretrato della squadra. Largo a Rugani in coppia con il diffidato De Ligt: in caso di ammonizione, l'olandese non giocherebbe il big match del 1° marzo contro l'Inter.

Sarri sta tentando di recuperare (almeno per la panchina) Pjanic, ieri impegnato in una seduta di lavoro differenziato. L'ex centrocampista di Roma e Lione verrà probabilmente sostituito in regia da Bentancur, con Matuidi e uno tra Rabiot e Ramsey a completare il reparto. Un altro dubbio è legato alle condizioni di Higuain, che negli ultimi due giorni si è sottoposto a terapie per curare una lieve lombalgia.

Il Pipita, di fatto, ha messo nel mirino il match di Lione, dove Sarri potrebbe rilanciare dal primo minuto il recuperato Chiellini, pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2021. Ultimo dubbio da sciogliere è dove e quando giocherà il recuperato Bernardeschi, appena 25 minuti di impiego negli ultimi due mesi. Bocciato come trequartista e rimandato da mezzala, l'ex viola potrebbe agire da esterno offensivo nel 4-3-3, il mestiere che preferisce. In estate, poi, la Juve valuterà la possibile cessione di Bernardeschi, sul quale è vigile la Roma.

