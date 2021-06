Juventus, club più prolifico a Euro 2020 La sfida CR7-Lukaku: dalla serie A agli ottavi

Timothy Ormezzano

La Signora si gode Cristiano Ronaldo, sempre più da record, e il ritrovato Kulusevski. Dopo un avvio di Europeo con più ombre che luci, vedi gli autogol di Demiral e Szczesny, i bianconeri stanno dando spettacolo. La Juventus è infatti il club che ha segnato più gol a Euro 2020 in questa prima fase della rassegna: ben 7 reti, una in più dell'Inter. Ecco il derby d'Italia in salsa continentale. I top scorer, toh guarda, sono Cristiano Ronaldo e Lukaku, pronti ad esportare la loro sfida dalla serie A agli ottavi di finale tra Portogallo e Belgio di scena domenica.

CR7 guida la classifica dei bomber della rassegna con 5 reti (3 rigori), ovvero due in più di Big Rom.

Un gol permetterebbe a Ronaldo di diventare il miglior marcatore di tutti i tempi in Nazionale, 50° primato in quasi 20 anni di carriera al momento condiviso con l'iraniano Ali Daei, raggiunto con la doppietta rifilata dal portoghese alla Francia. «Onorato di essere stato raggiunto da un grande campione», il messaggio di Ali Daei. «Orgoglioso di aver letto queste parole da un idolo come te», la replica del lusitano, il primo giocatore a disputare cinque edizioni degli Europei, di cui è anche il principale bomber a quota 14 reti.

Il Belgio è favorito, ma con Cristiano non c'è mai nulla di scontato. Meno che mai la sua permanenza alla Juve, sempre appesa a un filo: ogni movimento di Mbappè in direzione Real Madrid avvicina di fatto CR7 al Psg.

L'altra pista, al momento meno gettonata, può invece (ri)portarlo al Manchester United. La Juve aspetta, spera che il nodo si sciolga alla svelta, e intanto si gode lo svedese Kulusevski, approdato agli ottavi come gli azzurri, il gallese Ramsey e lo spagnolo Morata. Dopo lo stop forzato causa Covid, all'esordio a Euro 2020, Kulusevski ha fatto la differenza contro la Polonia con tanti strappi sulla corsia e due assit dei suoi. Sì, Allegri ha un motivo in più per sorridere.

