Juventus, cercasi leader disperatamente Allegri si aggrappa a Dybala e Chiellini

Recuperare Chiellini e ritrovare il miglior Dybala. La Juventus ha bisogno come l'aria di leader tecnici e carismatici, per evitare un brutto contraccolpo dopo la figuraccia contro il Chelsea. Il 4-0 subito a Stamford Bridge è la peggiore sconfitta mai patita dal club bianconero da quando c'è la Champions (1992).

Non solo: la Juve non incassava un passivo del genere in una gara ufficiale addirittura dall'8 febbraio 2004, oltre 17 anni fa, in occasione di Roma-Juve 4-0. Chiellini, ieri tornato a lavorare in gruppo, può dare una grossa mano in vista del big match di sabato allo Stadium contro l'Atalanta. «Una finale», a detta di Cuadrado e Szczesny, consapevoli che tre punti rilancerebbero ulteriormente i bianconeri in ottica Champions. Il ritorno tra i titolari della Joya, testato per mezz'ora a Stamford Bridge quando la nave era già affondata, può aiutare l'attacco a curare la sua stitichezza: prima della doppietta su rigore segnata da Bonucci contro la Lazio, i bianconeri venivano da ben sei giornate con una sola rete all'attivo.

A Londra la squadra si è sciolta, non ha saputo abbozzare una reazione una volta andata sotto. E ha palesato tutti i suoi limiti a livello di identità e gioco. A centrocampo la Juve è parsa praticamente assente. L'unico del reparto a salvarsi è stato Locatelli, mentre Bentancur e Rabiot per l'ennesima volta non sono pervenuti: molli, distratti, lenti. Entrambi rischiano il taglio la prossima estate se non a gennaio. L'emergenza sugli esterni non permette invece di rinunciare ad Alex Sandro, altro protagonista dell'ultimo horror in bianco e nero.

Ma sul banco degli imputati finisce pure Allegri: dopo tre mesi la sua Juve non ha ancora un canovaccio ma recita (male) a soggetto. Rivedibili anche le dichiarazioni post partita, in cui Max ha eccessivamente minimizzato lo scivolone affermando che «nel primo tempo la squadra ha fatto una buona partita» e dicendosi «per niente preoccupato».

Un'altra Juve è possibile. Alla Continassa fanno sempre più sul serio per Vlahovic. Secondo diversi intermediari di mercato, l'attaccante serbo della Fiorentina sarebbe molto propenso a scegliere i bianconeri. Non resterebbe che convincere la società viola, impresa per niente facile. La Signora prepara un'offerta da 50 milioni di euro, ma i viola ne vogliono circa 70 e preferirebbero cedere Dusan all'estero.

