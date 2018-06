Juventus, Cancelo aperto e si offre Martial

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Si può fare. La Juve a un passo da Cancelo, dopo il blitz milanese del Valencia. Bianconeri pronti ad avvicinarsi alla richiesta di 40 milioni, resta da definire la formula del pagamento. Gli spagnoli vorrebbero tutto subito, ma da Torino insistono per il prestito con obbligo di riscatto. Più difficile convincere Dembélé, il centrocampista del Tottenham che più di Juve, Inter o Napoli è attratto dall'ingaggio a doppia cifra proposto dai cinesi del Bejing Guoan.Lascerà probabilmente la Premier anche Martial, a sentire il suo agente: Abbiamo comunicato allo United di voler andare via. La Signora monitora la situazione, anche se le sue prime scelte per la probabile sostituzione di Higuain sono Icardi, Morata e Cavani, le cui azioni sono in netta risalita.La Premier chiama invece Rugani. Ieri il suo agente avrebbe presentato alla Juve una proposta del Chelsea. Soltanto un caffè tra amici, a detta del club di Agnelli, che non vorrebbe fare a meno del difensore toscano, una delle prima scelte dei Blues nel caso (probabile) di matrimonio con Sarri.Intanto il centrocampista Golovin ha più che convinto le spie bianconere, con un gol e due assist nel 5-0 della sua Russia contro l'Arabia Saudita: il rischio è che 25 milioni non bastino più. Ieri, infine, visite mediche per Favilli, che partirà in ritiro con Allegri prima di andare in prestito al Chievo, al Bologna o alla Spal.