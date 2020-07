Juventus campione: la Samp è ko decide il solito Cristiano Ronaldo

Timothy Ormezzano

E nove. La serie bianconera manda in archivio la sua sua nona stagione trionfale consecutiva. Roba che nemmeno su Netflix. #STRON9ER: è questo l'hashtag coniato dalla Juve. Il 31° gol in campionato del solito Cristiano Ronaldo e il primo del redivivo Bernardeschi firmano la vittoria (2-0) sulla Sampdoria. Ecco il primo scudetto di Sarri, che però al fischio finale infila la via degli spogliatoi senza unirsi alla festa in campo. Titolo e record: è il tecnico più anziano a conquistare il tricolore. «È lo scudetto di Sarri? Sì, senz'altro. Maurizio ha compiuto una scalata incredibile - aveva detto Paratici, nel prepartita -. Ha fatto bene al Chelsea, al Napoli. È nel posto che si merita».

Ecco il decimo tricolore di Buffon, che accende la sua stella personale, nonché il nono consecutivo di Chiellini, l'unico ad aver realizzato questo filotto da record. Due infortuni fanno però suonare l'allarme, quelli di Dybala (adduttore) e De Ligt (bicipite femorale). La speranza dei bianconeri, con la Champions ormai dietro l'angolo, è che si siano fermati in tempo.

I ritmi in avvio sono quelli di una sgambata in famiglia. La Juve non ha il carico motivazionale che alla vigilia auspicava Sarri. Ronaldo si mette in mostra più per le proteste che per le giocate: non avrà preso per niente bene la tripletta di Immobile, che a quota 34 ormai punta il record di 36 reti in A di Higuain nel Napoli 2015-16. Sarà comunque CR7, sul gong del lunghissimo recupero del primo tempo, a mandare la Juve in paradiso: punizione bassa di Pjanic e destro all'angolino del portoghese. Che si porta così a 3 gol dal leader Immobile e a uno dal primato in bianconero realizzato da Farfallino Borel nel 1933-34. Nel primo tempo da segnalare ancora un paio di tentativi di Quagliarella e di Bernardeschi, subentrato a Danilo (ko per una capocciata di Ramirez). Ma l'infortunio che fa suonare l'allarme è quello di Dybala, sostituito al 40' da Higuain per un problema all'adduttore sinistro. La speranza dei bianconeri, con la Champions ormai dietro l'angolo, è che la Joya si sia fermato in tempo.

La ripresa si apre con una Samp molto arrembante: nel breve giro di sei minuti ci provano Leris, Ramirez, Tonelli e ancora Ramirez. La Juve barcolla ma non molla. Anzi, al 67' raddoppia con Bernardeschi, rapido a ribadire in porta un tiro di Ronaldo respinto malamente da Audero. La Samp ci prova fino all'espulsione di Thorsby. Nel finale Higuain fallisce il comodo tris, CR7 spara un rigore sulla traversa e Yoshida toglie dalla porta un gol di Bonucci. Poco grave, la Signora può comunque festeggiare il suo 36° tricolore.

