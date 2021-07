Juventus, assalto a Locatelli Ma serve la formula giusta

Timothy Ormezzano

I giorni di Locatelli. Tra oggi e domani è previsto un nuovo assalto della Juventus al centrocampista del Sassuolo e della Nazionale. È lui il primo e forse l'unico obiettivo dell'estate bianconera. Già perché come ha detto nei giorni scorsi il ds Cherubini «la Juve potrebbe anche non fare niente sul mercato, la rosa è competitiva, lo pensa anche Allegri». Tutto su Locatelli, quindi. Alla Continassa hanno deciso di rilanciare da 30 a 40 milioni, per accontentare il Sassuolo pareggiando l'offerta dell'Arsenal.

Nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Real Madrid di Ancelotti, grande estimatore del Loca, ma i bianconeri sono forti della preferenza del centrocampista. Il nodo principale resta la formula dell'operazione: c'è l'intesa sul quanto (40 milioni) ma non sul come (verrà versata l'ingente somma). Il Sassuolo non vorrebbe una formula alla Chiesa, ovvero un prestito con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato.

La Juve invece spinge per questa soluzione, tentando anche di inserire una o due contropartite nella trattativa per limare l'esborso cash. Sul banco non ci sarebbe più il cartellino di Fagioli, che Allegri vuole testare in ritiro.

I profili più gettonati restano quelli di Felix Correia e soprattutto Dragusin. Si avvicina anche il momento della verità per il rinnovo di Dybala, che domenica dovrebbe rientrare a Torino. La Juve ribadirà la proposta da 10 milioni annui avanzata l'anno scorso e un ruolo centrale nel progetto di Allegri. Una foto della Joya in vacanza a Miami con Ronaldinho, Matuidi e Pogba ha riacceso le speranze dei tifosi di rivedere il Polpo in bianconero. Più che di sogno forse è giusto parlare di utopia, specie ora che il Manchester United ha ingaggiato Sancho raffreddando le voci su un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo a Old Trafford.

A meno di un improbabile affondo last minute del Psg, il portoghese resterà a Torino. I bianconeri nei prossimi giorni attendono un segnale definitivo, in un senso o nell'altro, dall'agente Mendes.

