Juventus, Arthur ci risiamo: operazione nelle prossime ore

Falsa partenza di Arthur, costretto ad andare sotto i ferri del chirurgo. Ieri il brasiliano non si è sottoposto ai primi due allenamenti della nuova Juventus targata Allegri, al lavoro alla Continassa sotto lo sguardo dell'ad Arrivabene e del ds Cherubini. Il motivo? Sempre lo stesso. Il centrocampista è ancora alle prese con i postumi dell'infortunio patito addirittura sette mesi fa contro l'Atalanta, il 16 dicembre 2020.

Un guaio che gli ha causato una calcificazione post-traumatica tra la tibia e il perone della gamba destra. Lo spetto di doversi sottoporre (a breve) a un intervento chirurgico torna puntualissimo, per Arthur. Di più, l'operazione è scontata: il centrocampista dovrebbe andare sotto i ferri già oggi. Lo stop sarebbe di circa due mesi.

Insomma, la stagione del rilancio comincia con il freno a mano tirato. Sarebbe stato sicuramente più opportuno anticipare a inizio giugno l'intervento chirurgico. Il bilancio della prima annata in bianconero di Arthur è sicuramente insufficiente: 32 presenze complessive (soltanto 19 da titolare), un gol e zero assist. Troppo poco per un giocatore costato ben 82 milioni bonus compresi, cifra in parte ammortizzata dalla cessione al Barcellona di Pjanic per 60 milioni più 5 di bonus. Un maxi investimento che rende di fatto impossibile la cessione senza causare una corposa minusvalenza.

Strada in salita dunque per Arthur, elemento tra l'altro meno adatto all'idea di calcio di Allegri rispetto ai vari Rabiot, Bentancur e McKennie. La concorrenza potrebbe aumentare ulteriormente con il probabile innesto a centrocampo di un titolarissimo come Locatelli.

Incassata la preferenza dell'azzurro, la Juve vuole stringere i tempi della trattativa con il Sassuolo anche per evitare un rilancio dell'Arsenal. C'è l'intesa sulla valutazione, 40 milioni, manca l'accordo sulla formula. I bianconeri spingono per il prestito con obbligo di riscatto, per dilazionare il pagamento. Anche per Locatelli, come per Arthur, arrivano i giorni della verità.

