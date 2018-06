Juve-United: contatto per Darmian

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Nei prossimi giorni l'incontro con lo United, venerdì lo sbarco a Torino di Emre Can. Il mercato della Juventus entra nel vivo. È imminente il vertice tra bianconeri e Red Devils per Darmian, con l'intenzione di trovare un accordo a metà strada tra tra offerta juventina (13 milioni) e richiesta inglese (20 milioni).L'arrivo dell'esterno azzurro non escluderebbe quello probabile di Cancelo, per il quale prosegue a distanza la trattativa con un Valencia che però continua a chiedere 40 milioni cash senza contropartite tecniche.L'incontro con lo United servirà ai bianconeri anche per sondare il difensore Lindelof e soprattutto l'attaccante Martial, benché Mourinho avrebbe chiesto di attivare l'opzione per prolungare dal 2019 al 2020 il contratto del francese, valutato 70-80 milioni. Di contro, gli inglesi chiederanno informazioni su Mandzukic e Alex Sandro, visto che il brasiliano continua a non rispondere alla proposta di rinnovo avanzata dall'ad Marotta. La Juve intanto continua a lavorare ai fianchi la Lazio per Milinkovic-Savic, che ieri ha confermato il suo immenso talento in Serbia-Costa Rica 1-0.È possibile un rilancio, dopo il no di Lotito a 50 milioni cash più i cartellini di Rugani e Pjaca, rispettivamente valutati 30 e 20 milioni dalla Signora, che intanto ha incassato la preferenza del padre di Sergej. Sul fuoriclasse serbo è piombato anche quel Barcellona che non perde di vista Pjanic. Ieri il bosniaco ha messo un «mi piace» a una notizia che lo accostava ai blaugrana. Un piccolo scivolone che ha provocato una valanga di proteste sui social da parte dei tifosi bianconeri. A stretto giro di web, il dietrofront di Pjanic, con un messaggio su Instagram: «Mamma mia per un like ad una foto... Nemmeno avevo letto cosa c'era scritto. Fake news». A volte, per accendere il mercato (e le polemiche), basta un click.