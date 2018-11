Juve, una trappola per nemico

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - L'emergenza a centrocampo è parzialmente rientrata, con il ritorno in gruppo di Pjanic. Ma alla ripresa del campionato, domani allo Stadium contro la Spal, per la Juventus squilla forte un altro allarme. Allegri teme una sosta (dei suoi) dopo la sosta (delle Nazionali). Vietato perseverare nei soliti errori. L'anno scorso due delle tre sconfitte patite dalla Juve in A arrivarono proprio dopo la pausa.La prima a ottobre, a Torino contro la Lazio. La seconda a novembre, in casa della Samp. E in questa stagione la storia si è ripetuta, se l'unico passo falso in campionato, il pareggio interno (1-1) contro il Genoa, è avvenuto dopo la sosta di ottobre. E dopo le (inutili) raccomandazioni fatte alla vigilia da Allegri: «La prima partita dopo la pausa è sempre la più pericolosa».Ieri la Juve ha ritrovato tutti i nazionali a eccezione di Matuidi, che ha usufruito di un giorno in più di riposo. Buone notizie da Pjanic, che ha smaltito l'affaticamento patito con la Bosnia: oggi Allegri deciderà se impiegarlo contro la Spal o risparmiarlo in vista del Valencia, martedì sempre allo Stadium.Chi difficilmente tirerà il fiato è Bentancur, vista l'indisponibilità di Khedira ed Emre Can. L'uruguaiano, reduce da 180' con la Celeste (contro Brasile e Francia), è uno dei nuovi stakanovisti bianconeri: due partite da titolare nelle prime nove uscite, poi sette gare consecutive dal primo all'ultimo minuto. Perin insidia Szczesny tra i pali, mentre Rugani, entrato nell'orbita della Roma, potrebbe dare il cambio a uno tra Bonucci e Chiellini.Sicure le presenze di Cristiano Ronaldo e Mandzukic, con ballottaggio tra Cuadrado e Dybala, rientrato solo ieri dopo un volo intercontinentale. Intanto continua a tenere banco la probabile esclusione di Ronaldo dal podio del Pallone d'Oro. «Non sono io a dover dare delle risposte su questa vicenda - commenta De Sciglio -, ma posso dire che Cristiano dà il massimo tutti i giorni, è un vero professionista».riproduzione riservata ®