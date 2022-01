Juve, un poker per conquistare i quarti: la Samp è senza scampo

Timothy Ormezzano

Quattro schiaffi alla Sampdoria e la Juventus approda ai quarti di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Sassuolo-Cagliari. C'è gloria per tanti, nel 4-1 dello Stadium: segnano Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata, oltre al neo blucerchiato Conti. Non c'è stata partita. Tutto finalmente facile per Allegri, ieri rimpiazzato in panchina dal vice Landucci. Un bel pieno di autostima in vista del big match di domenica in casa del Milan. «Abbiamo ritrovato la continuità - sorride Landucci -, ora arriva una partita tanto bella quanto difficile».

Ottima prova di Cuadrado, che sale subito in cattedra segnando l'1-0 su punizione al 25', con l'aiutino di un impacciato Falcone, e servendo un minuto più tardi a Morata il pallone del 2-0, annullato dall'arbitro Fourneau per un fallo di Rabiot.

La Juve ritrova così quel gol su punizione diretta che le mancava da 563 giorni (l'ultimo a riuscirci fu Cristiano Ronaldo, il 4 luglio 2020, contro il Toro). «È molto importante ritrovare anche i gol dei nostri attaccanti - sorride Cuadrado -, ci riempie di fiducia per affrontare quello che verrà. Stiamo trovando la strada giusta». Poi, sul rinnovo del suo contratto in scadenza come quello di Dybala: «Noi dobbiamo solo lavorare aggiunge Cuadrado -. La Juve sa cosa vogliamo. Siamo contenti di essere qui».

In avvio di ripresa il raddoppio di Rugani, che interrompe un'astinenza dal gol durata tre lunghi anni. Poi, dopo la rete dell'illusione segnata dal neo blucerchiato Conti, arriva il tris di Dybala, con tanto di esultanza e di standing ovation dei 5 mila spettatori dello Stadium. Infine il poker di Morata, su rigore conquistato dal giovane Akè. Nuova puntata della Dybala-novela.

L'ad Arrivabene torna sulla mancata esultanza del numero 10 contro l'Udinese: «Ho saputo dopo di questo episodio, ma non commento le reazioni dei giocatori». Poi, in merito al rinnovo della Joya, l'ennesimo dribbling: «Sono già andato al sodo l'altra volta, ne parleremo a febbraio. Abbiamo in ballo anche i rinnovi di Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio».

Capitolo mercato. Prosegue la caccia a un attaccante, meglio se in prestito. Salgono le quotazioni del francese Martial, separato in casa United. La richiesta è alta: 4-5 milioni per il noleggio, più un maxistipendio da 7,5 milioni per sei mesi. «Martial? A quelle cifre non se ne parla», taglia corto Arrivabene. Restano dunque vive le altre opzioni che rispondono ai nomi di Icardi, Aubameyang e Azmoun, quest'ultimo valutato circa 5 milioni dallo Zenit.

Mercoledì 19 Gennaio 2022

