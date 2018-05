Juve, un piano per scippare Icardi all'Inter

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Clamoroso. La Juve sogna di assegnare la pesante eredità di Higuain a Icardi, già sondato nel 2016 prima di virare sullo stesso Pipita. L'operazione potrebbe dare il via a una triangolazione: Higuain al Chelsea con Sarri, che vorrebbe anche Mertens e Hysaj; Morata all'Inter, se non dovesse arrivare la prima scelta di Spalletti, ovvero Dzeko; e Icardi appunto a Torino.I bianconeri sono pronti ad accontentare Wanda Nara, che chiede un ingaggio da 7-8 milioni. Ma hanno un problema non indifferente: la clausola rescissoria di Icardi, fissata a quota 110 milioni, è valida soltanto per i club esteri. I legali della Signora stanno studiato i dettagli della clausola, con la speranza di permettere al club bianconero di piazzare un altro doppio colpo simile a quelli messi a segno con Higuain e Pjanic: potenziarsi andando a indebolire una diretta concorrente.«Mauro sta bene nell'Inter, ma bisogna essere pronti a tutto», aveva detto sabato Spalletti che, lontano dei microfoni, quella stessa sera avrebbe indicato proprio la Juve come possibile destinazione del bomber. La sua cessione permetterebbe ai nerazzurri di avere entro il 30 giugno quei 40 milioni di plusvalenze necessari per questioni di fair play finanziario, più un ulteriore tesoretto per il mercato. Il 31 maggio, invece, l'Inter dovrà dire addio a Cancelo, altro obiettivo sensibile dei bianconeri che, per la corsia destra, sono già a un passo da Darmian, con De Sciglio pronto a traslocare a sinistra.Intanto Pierluigi Collina torna sul discusso arbitraggio di Real-Juve: «La discrezionalità in una situazione come quella del rigore assegnato per il fallo di Benatia su Lucas Vazquez diventa determinante. Se Oliver avesse consultato il Var, probabilmente avrebbe confermato la sua decisione». Amen.