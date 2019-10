Juve, troppi gol (11) presi

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve deve chiudere la porta. Troppo pochi 4 clean sheet su 12 partite, con 11 gol al passivo (media 0,92) contro i 7 clean sheet dell'anno scorso con appena 6 gol al passivo (media 0,5). In tutta l'era-Allegri l'unica partenza peggiore si era verificata nel 2017-18, con 13 reti subite nelle prime 12 uscite stagionali. Pesano il ko di Chiellini e la falsa partenza del suo sostituto, ovvero De Ligt: «Sembra che abbia la nuvoletta di Fantozzi sopra la testa», ha scherzato SuperGigi a Tiki Taka. A difendere il collega ci ha pensato Alex Sandro: «Io non lo vedo in difficoltà. De Ligt è fortissimo, con lui mi trovo benissimo. È in crescita e farà meglio partita dopo partita».

Domani, allo Stadium contro il Genoa, al posto di De Ligt potrebbe giocare Demiral.

L'idea iniziale era quella di far riposare Bonucci, ma il ko di Pjanic potrebbe cambiare i piani del turnover e costringere agli straordinari il playmaker arretrato, mentre in cabina di regia ci sarà spazio per Bentancur.

Il bosniaco tornato ammaccato da Lecce non ha comunque riportato alcuna lesione muscolare e già ieri ha svolto una seduta di lavoro personalizzato. La speranza è di riaverlo sabato contro il Torino o al più tardi per la trasferta di Champions in casa della Lokomotiv Mosca. Buone notizie anche da Douglas Costa, che ieri ha finalmente svolto una seduta intera con il gruppo. Tra oggi e domani il brasiliano, l'anello mancante per riproporre il 4-3-3, si giocherà le chance di tornare tra i convocati un mese e mezzo dopo l'ultima volta.

Intanto la presenza di Cristiano Ronaldo sulla copertina di France Football, la Bibbia del Pallone d'oro, avvicina il portoghese al sesto grande riconoscimento della carriera: il 2 dicembre lo contenderà a Van Dijk e Messi: «La mia motivazione non dipende dagli altri - ha detto CR7 -, io voglio sempre essere al top . È bello che si dica che sono stato il migliore, un giocatore fantastico. Ma quando avrò smesso, alla fine della mia carriera, me ne fregherò perché scollegherò tutto».

Martedì 29 Ottobre 2019

