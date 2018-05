Juve, torna il look made in Italy

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juventus vuole rifarsi il look puntando sul made in Italy. I nomi più caldi sono quelli di Perin e Darmian, in una difesa che sonda De Ligt, centrale olandese dell'Ajax proposto da Raiola, e attende Caldara e Spinazzola. Il ko di quest'ultimo ha spinto Marotta ad accelerare la trattativa per l'azzurro del Manchester United, che mercoledì ha incontrato il ds Paratici in un ristorante milanese: «Darmian? Sì, il suo profilo ci interessa - ammette l'ad bianconero -. Quanto a Perin, è un giocatore di elevata caratura. E un grande club come la Juve deve avere due portieri all'altezza».Il club di Mourinho ha proposto uno scambio tra Darmian e Mandzukic, che ha grandi estimatori anche in Cina. Marotta non è però intenzionato a liberare il croato: «Mario sarà con noi anche l'anno prossimo».Stesso discorso per Douglas Costa, per il quale la Juve sta per scucire 40 milioni: «Lo riscatteremo dal Bayern, resterà qui». Marotta è sembrato meno deciso sulla conferma di Alex Sandro, altro elemento gradito da Mourinho: «Vedremo i suoi rappresentanti la prossima settimana, credo che sia auspicabile un prolungamento di contratto». Dopo la finale di Champions di domani tra il suo Liverpool e il Real Madrid, Emre Can sposerà la Signora. «Abbiamo grandi chance di chiudere entro dieci giorni», sorride Marotta, che intanto sfida Roma e Inter per Cristante. Più complessa, a meno di una cessione illustre, la caccia a un top player come Pogba («cartellino e ingaggio sono distanti dai nostri parametri») o Milinkovic-Savic: «Considerato il valore di mercato non ci avventuriamo su questa pista».Stesso discorso per l'ex puntero Morata, attratto dalla Signora che però non sembra voler ricambiare: «Alvaro vorrebbe riassaporare la Juve, ma abbiamo già un attacco di grandissima caratura».riproduzione riservata ®