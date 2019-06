«Juve ti amiamo: vogliamo restare»

Timothy Ormezzano

TORINO - Paratici on the road. Dalla missione di martedì a Parigi al blitz di queste ore a Londra per seguire da vicino il lungo divorzio tra Chelsea e Sarri. Il dirigente bianconero lavora su più fronti, tra campo e panchina.

Il rischio molto forte è di dover rinunciare definitivamente a De Ligt. Il difensore olandese è infatti sempre più vicino al Psg, con buona pace anche del Barcellona. Salgono così le quotazioni bianconere di un altro centrale, l'ex giallorosso Marquinhos, uno dei motivi del viaggio di Paratici nella capitale francese. Ma attenzione anche a Rabiot, centrocampista che a fine mese andrà in scadenza di contratto con lo stesso Psg. È lui la prima alternativa individuata dalla Juve ai costosissimi Pogba e Milinkovic-Savic.

Intanto i molti tifosi bianconeri che sognano (ancora) Guardiola ieri hanno registrato le (ennesime) smentite del tecnico catalano: «Non prendo anni sabbatici. Le notizie escono, si copiano ma non vengono verificate. Ho due anni di contratto e, se non mi mandano via, resterò al Manchester City». Lancia segnali di continuità anche Pjanic, oggetto del desiderio del Psg. «Io e la Juve ci amiamo - ha detto nel dopopartita di Italia-Bosnia -. Sto bene qui, voglio portare la Champions a Torino il più presto possibile». Da un centrocampista all'altro, anche Bentancur esterna il suo amore per la Signora: «Dell'Atletico Madrid non so nulla, la verità è che sto benissimo alla Juve. Non ho alcun motivo per andarmen».

Tutto fatto intanto tra Juve ed Empoli per Traorè, che costerà 12 milioni bonus compresi. «C'è l'accordo su tutto, ha detto Corsi, presidente del club toscano. Il mediano ivoriano piace alla Samp e al Cagliari ma verrà girato con ogni probabilità al Sassuolo in cambio del difensore Demiral, il primo turco della storia juventina. Nel frattempo l'ex Buffon strizza l'occhio al Porto, tramite il suo agente Martina: «L'idea è molto interessante, perché è un grande club che gioca in Champions».

