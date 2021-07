Juve, Szczesny respinge le critiche e scaccia i fantasmi di Gigi e Gigio

Timothy Ormezzano

Zittire i critici, ripagare la fiducia di Allegri ed esorcizzare i fantasmi di Gigi e Gigio. Ecco le prossime sfide di Szczesny, che rientrerà oggi alla Continassa. Il portierone viene da una stagione con più ombre che luci conclusa con un Europeo molto deludente tra i pali della Nazionale polacca, eliminata ai gironi. Per difenderlo dagli strali lanciati dai social è intervenuta sua moglie Marina.

Dopo aver fronteggiato per due annate la concorrenza di Buffon, un vice molto ingombrante, durante l'estate Szczesny ha temuto di essere sfrattato da Donnarumma, poi passato dal Milan al Psg. Il numero uno polacco è chiamato a riscattare l'ultima annata con delle prestazioni che non autorizzino i tifosi a rimpiangere l'addio di Gigi e il mancato arrivo di Gigio. Del resto, i suoi mezzi tecnici sono enormi. Proprio come il suo ingaggio da 7 milioni a cui va aggiunto un ricco bonus permanenza da oltre due milioni annui al suo agente.

Poco ma sicuro: per sigillare la porta, Szczesny avrà bisogno di ritrovare una difesa ermetica. Quella del primo quinquennio di Allegri chiuso con 28,8 reti di media al passivo, contro i 40,5 gol incassati in media negli ultimi due campionati con Sarri e Pirlo in panchina.

Il vice di Tek dovrebbe essere Perin. Il condizionale è d'obbligo, visto che ieri pomeriggio sullo store online juventino non era presente la maglia con il numero e il nome del portiere rientrato dal prestito al Genoa. Tra i testimonial delle nuove casacche away nere con inserti arancioni e rosa - che verranno battezzate domani alla Continassa nell'amichevole contro il Cesena - c'è Dybala, a conferma della sua centralità nel nuovo progetto di Allegri (che da ieri ha l'ex Padoin nel suo staff tecnico).

L'agente dell'argentino, Antun, è atteso in Italia all'inizio della prossima settimana. La telenovela legata al rinnovo del contratto della Joya è pronta a ripartire, ma questa volta l'happy end è (molto) probabile.

