Juve su Morata se Higuain va al Chelsea

Timothy OrmezzanoTORINO - Il Chelsea, ormai a un solo passo da Sarri, vuole regalare Higuain all'ex allenatore del Napoli, che avrebbe chiesto di portare a Londra anche Mertens e Hysaj. La Juve, che per almeno 60 milioni darebbe il via libera al Pipita, pensa di rimpiazzarlo con l'ex Morata. Lo scambio non è semplice ma comunque possibile, con probabile conguaglio economico in favore dei bianconeri.Lo shopping può proseguire a Milano con il rossonero Romagnoli, in caso di addio di Benatia. Il difensore marocchino ha aperto a un trasferimento all'Olympique Marsiglia. La Juve, che non vuole liberarlo per meno di 18 milioni, segue anche il giovane olandese De Ligt, sponsorizzato da Raiola. Purché a meno dei 50 milioni chiesti dall'Ajax, altrimenti la Juve andrebbe su uno tra Gimenez e Godin, prezzati intorno ai 35 milioni dall'Atletico Madrid.Parallelamente prosegue la caccia a Perin, che oggi vivrà un'altra giornata importante, a margine dell'assemblea in Lega. Trovato l'accordo con il portiere (quinquennale a 2,3 milioni) resta da cucire la distanza tra offerta (10 milioni) e domanda (quasi 20). Si studiano le contropartite: più Audero o Kean di Sturaro, che ha offerta dall'estero da 15-20 milioni. È più ridotto il gap tra proposta (12 milioni) e richiesta (18 milioni) che separa la Juventus da Darmian, rinforzo in dirittura d'arrivo dal Manchester United. L'eclettico laterale azzurro andrebbe a puntellare la corsia destra, obbligando De Sciglio a traslocare su quella a sinistra dove, nonostante le rassicurazioni di Marotta, è in serio dubbio la permanenza di Douglas Costa. Sul brasiliano, infatti, sono sempre accesi i riflettori dello stesso United e soprattutto del Psg.Tutto fatto invece con Emre Can, atteso tra domani e mercoledì a Torino per le visite mediche. Il centrocampista tedesco reduce dal ko in finale di Champions con il suo Liverpool arriverà a parametro zero, ma la Juve ha promesso una maxi-commissione di circa 27 milioni al suo entourage. Mentre Howedes potrebbe tornare in Bundesliga, all'amato Schalke 04.riproduzione riservata ®