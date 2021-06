Juve sempre più innaMorata Allegri punta sullo spagnolo

Timothy Ormezzano

Strano ma vero. L'attaccante juventino più vicino alla conferma è Morata, che nelle gerarchie bianconere è la terza punta dopo Cristiano Ronaldo e Dybala. Il futuro del portoghese e dell'argentino è tutto da definire. Possibile se non probabile un addio di CR7, corteggiato da United e Psg, specie se i parigini dovessero cedere Mbappè al Real. In questo caso, i bianconeri bloccherebbero l'uscita di Dybala, offrendogli un rinnovo con ingaggio intorno ai 10 milioni.

Servirà probabilmente la stessa cifra, 10 milioni, per ottenere un altro anno di prestito di Morata dall'Atletico Madrid. Nonostante una stagione di alti e bassi, chiusa comunque con 20 gol in 44 presenze, la Signora è sempre più innamorata di Morata, sul quale punta molto forte anche la Spagna per gli imminenti Europei.

Le operazioni con l'Atletico sono entrate nel vivo dopo il via libera di Allegri, che con lo spagnolo in attacco raggiunse la finale di Champions del 2015 a Berlino (dove Alvaro segnò un inutile gol contro il Barcellona). I bianconeri hanno chiesto uno sconto ai Colchoneros, però più disponibili a rivedere la cifra per il riscatto immediato (45 milioni) che il costo del secondo anno di affitto (10 milioni, appunto, con riscatto che l'estate prossima scenderebbe a quota 35 milioni).

Per il resto, tutto dipenderà da CR7. In caso di addio i due sostituti più gettonati restano Icardi e Vlahovic. Il nome nuovo è quello di Gabriel Jesus, vicino al divorzio con il City. Le alternative, che però non convincono tutti alla Continassa, sono due vecchie fiamme come Dzeko e Milik.

Intanto la Juve si prepara a respingere l'offensiva del Tottenham, che entro il weekend dovrebbe ufficializzare l'accordo con il nuovo ds Paratici. L'ex dirigente bianconero vorrebbe portare a Londra Bonucci e soprattutto Kulusevski, quest'ultimo risultato positivo al Covid e quindi indisponibile per Spagna-Svezia.

Il nuovo progetto di Allegri prevede però la presenza dei due bianconeri corteggiati da Paratici, che nei giorni scorsi ha anche provato a sedurre Donnarumma. Resta da valutare la compatibilità di Kulusevski con Dybala, due elementi che nell'idea di calcio di Allegri hanno applicazioni molto simili. Specie in caso di 4-2-3-1.

