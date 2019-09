Juve, Sarri senza terzini taglia le ali

Timothy Ormezzano

TORINO - Barzagli in soccorso della difesa e un trequartista a supporto dell'attacco. E' ufficiale il rientro alla Juve dell'ex difensore bianconero, da oggi pomeriggio al lavoro nello staff di Sarri. Il nuovo collaboratore tecnico aiuterà a migliorare i meccanismi di una difesa che ha subito sette gol in sei partite.

E, in assenza del lungodegente Chiellini, darà una mano a De Ligt ad accelerare il suo inserimento.

L'altra novità è in attacco. La Juve toglie le ali, visto che Douglas Costa tornerà soltanto dopo la sosta per le nazionali e Cuadrado è costretto ad arretrare per tamponare l'emergenza-terzini. Sarri ha così rilanciato il 4-3-1-2 che usava all'Empoli: «Ci siamo creati una alternativa affascinante - ha spiegato dopo il collaudo fatto a Brescia -, perché siamo a corto di esterni offensivi». Il casting per la parte di trequartista è aperto, con Ramsey in primissima fila. Non resta che adattare al nuovo ruolo Cristiano Ronaldo: «Il 4-3-1-2 si può replicare anche con lui, che avrà comunque modo di partire leggermente decentrato», assicura Sarri.

L'infermeria, si diceva, è sempre più affollata. Ronaldo e Dybala dovrebbero smaltire i loro lievi acciacchi in tempo per Juve-Spal di sabato. A squillare forte è l'allarme sugli esterni.

All'infortunio di De Sciglio si è aggiunto il ko di Danilo, che ha riportato una lieve lesione del bicipite femorale sinistro. i due rientreranno so l o dopo la sosta per le Nazionali. L'unico terzino di ruolo disponibile sarebbe lo stacanovista Alex Sandro, ieri però è volato in Brasile per via di un lutto familiare. Tornerà soltanto sabato, quando Sarri dovrà ripiegare sulla difesa a tre o adattare uno tra Demiral o Emre Can al ruolo di terzino.

Intanto Pjanic è torna to sui beceri cori razzisti subiti al Rigamonti, dove era stato chiamato zingaro di m « Gli insulti di quattro dementi razzisti fanno perdere tutti, facciamo in modo che non si sentano più». Sante parole.

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

