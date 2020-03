Juve, Sarri non salva il soldato Pjanic

Timothy Ormezzano

TORINO - Il countdown verso il recupero del derby d'Italia è (ri)partito. Domenica sera (20.45) la Juve ospiterà l'Inter in uno Stadium a porte chiuse (come Juve-Lione di Champions League). Sistemato il caos del calendario (si spera), si prevede un discreto caos per quanto riguarda il rimborso dei biglietti del big match. Un'operazione non prevista dal regolamento del club bianconero che però, vista la situazione eccezionale, sta valutando «iniziative a favore degli acquirenti».

La marcia di avvicinamento a Juve-Inter è cominciata ieri, con un allenamento a cui ha partecipato anche Cristiano Ronaldo, rientrato martedì sera dal blitz per assistere sua mamma ricoverata all'ospedale di Funchal. Il viavai aereo di CR7 potrebbe proseguire in questi giorni. Di certo, se la Juve ha voglia di ripartire, Ronaldo ne ha ancora di più: insegue la dodicesima giornata consecutiva in gol, per assicurarsi quel primato in Serie A che ora condivide con Batistuta e Quagliarella. Per il derby d'Italia Sarri spera di avere a disposizione un Pjanic più in palla rispetto alle ultime uscite molto opache.

Il tecnico ha ammesso che il centrocampista bosniaco «è meno brillante rispetto a due o tre mesi fa», benché non si possa «essere al cento per cento della forma per più di venti giorni». Oltre a recuperare l'acciaccato Chiellini, che ieri ha lavorato ancora a parte ma è vicino al rientro in gruppo, la Juve ha bisogno di ritrovare il genio del bosniaco.

Il centrocampista che - Sarri dixit - avrebbe dovuto toccare 150 palloni a partita è tra i migliori giocatore del torneo per media di passaggi a partita (75,5) ma è invece tra i peggiori nei passaggi chiave (1,2). I suoi tre gol stagionali? Un discreto bottino, anche se l'ultimo risale al 19 ottobre.

I conti di Pjanic non tornano quando si parla di assist, appena 2 contro i 12 del primatista Luis Alberto oppure i 6 di Bentancur migliore bianconero in questa specialità.

Un problema non da poco, venuto a galla anche nel dialogo tra CR7 e Dybala durante l'intervallo di Lione-Juve: «I centrocampisti non ci danno abbastanza supporto, siamo da soli». Ogni riferimento a Pjanic (naturalmente) era puramente voluto.

