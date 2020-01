Juve, Sarri e difesa sotto processo

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve anziché andare in fuga si è impantanata nei dubbi. A Napoli si è vista la peggiore versione della squadra di Sarri, capace di produrre il primo tiro in porta dopo 62 lunghi minuti. Il giorno successivo allo scivolone del San Paolo, sul banco degli imputati finiscono il tecnico, il tridente pesante e la difesa.

I tifosi non hanno apprezzato (eufemismo) come Sarri ha gestito la comunicazione post sconfitta. Troppo onesto nel dire che «se proprio bisognava perdere, meglio farlo contro il Napoli»: come dargli del core ngrato? Troppo ironico nel dire che per avere più rigori «è ora di rifare le maglie vecchia maniera, a strisce».

Sarri, di fatto, non ha ancora dato una sua impronta al gioco della Juve, sempre più vicina a cedere Emre Can al Borussia Dortmund per 20-25 milioni. E' vero, l'organico è praticamente lo stesso che aveva Allegri, che però l'anno scorso dopo 21 giornate aveva 8 punti in più. E, altro alibi parziale, la squadra deve per forza ruotare intorno a quel magnifico accentratore che è Cristiano Ronaldo, con tutti i benefici tecnici ma anche i limiti tattici del caso. Se due indizi fanno una prova, poi, il superattacco Dybala-Higuain-CR7 non funziona, perché il centrocampo fatica a supportarlo e sopportarlo. La prova è nei due ko nelle ultime due apparizioni del tridente pesante, contro la Lazio in Supercoppa e contro il Napoli.

E poi ci sono debolezze di natura mentale, se i mezzi passi falsi di Inter e Lazio hanno attenuato anziché stimolato la fame bianconera di punti.

I numeri stridono in difesa. La Juve ha chiuso con la porta inviolata appena 6 partite delle 21 di serie A (e 10 delle 29 stagionali). Sono ben 21 le reti al passivo, 9 in più dello scorso campionato di questi stessi tempi: per trovare una Juve più vulnerabile bisogna tornare ai 25 gol incassati nel 2010-11. Sotto accusa la zona pura di Sarri, quasi ridicolizzata in occasione delle reti di Zielinski e Insigne. Secondo Bonucci, «due gol evitabilissimi».

