Juve, Sarri chiude il caso-Dybala

Timothy Ormezzano

TORINO - Il caso-Dybala è chiuso. Garantisce Sarri, sull'uscio degli ottavi di finale di Coppa Italia, Juventus-Udinese, di questa sera (ore 20,45, diretta tv Rai 1) allo Stadium: «Se gli ho parlato dopo l'uscita polemica di Roma? Io con Paulo ci parlo tutti i giorni, anche perché mi è simpatico. Non c'è bisogno di dirsi niente. Tra l'altro, il mio staff mi ha riferito che aveva chiesto solo perché veniva sostituito, non mi sembra niente di particolare».

Dybala è in ballottaggio con Ronaldo per affiancare Higuain, in un tridente che potrebbe rilanciare dall'inizio Douglas Costa: «Cristiano sta bene, è in un momento straordinario. Parlano i suoi numeri. A lui la scelta: ma s e ha recuperato, è giusto che giochi». Insomma, decide CR7.

Sarri domenica a Roma aveva confermato la squadra che nella giornata precedente aveva piallato il Cagliari, dopo aver schierato 25 formazioni diverse in altrettante uscite. Stasera no, si cambia di nuovo. La Coppa Italia serve per dare spazio a chi gioca meno in campionato e per collaudare alcune novità, come Bernardeschi mezzala in un a mediana completat a da Bentancur e probabilmente Emre Can. «Può essere l'occasione per provarlo - conferma Sarri -, Federico è molto contento di questo nuovo ruolo».

Per Bernardeschi , impiegato 15 minuti nelle ultime 5 partite, arriva il momento di riprendersi un po' di spazio alla Juve . Cerca un rilancio anche Pjaca, che spera in uno spezzone nella ripresa: «Quando allenavo il Napoli era uno dei nostri obiettivi: mi arrabbiai molto perché firmò per la Juventus». In difesa mancherà Demiral, operato al crociato ieri a Innsbruck (6-7 mesi di stop), ma ci saranno Danilo, De Ligt, Rugani e Alex Sandro.

Tra i pali, infine, largo a Buffon che vuole la sesta Coppa Italia per eguagliare il primato di Mancini: «Gigi per noi è una risorsa fondamentale - conclude Sarri - , in campo e fuori».

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

