Juve, Sarri all'assalto di Icardi

Timothy Ormezzano

TORINO - Tra oggi e domani lo sbarco di Sarri a Torino, giovedì (alle 11) la presentazione ufficiale allo Juventus Stadium. Il Comandante ha una missione impegnativa: vincere in Italia e in Europa e conquistare una piazza piuttosto schierata contro l'ex nemico. C'è chi protesta a mezzo social e chi minaccia di non rinnovare l'abbonamento. È il remake di quanto accadde cinque anni fa con Allegri, con ripercussioni anche in Borsa: ieri il titolo bianconero ha perso il 3,41%.

La rivoluzione sarriana coinvolgerà due big come Chiellini e Cristiano Ronaldo. Il capitano, all'alba dei 35 anni, dovrà cambiare modo di giocare. Come? Alzando il suo raggio di azione di una quindicina di metri e spostando l'attenzione dall'avversario al pallone.

Chiellini, grande esperto della marcatura a uomo, dovrà assimilare i concetti di un purista della zona come Sarri. Per CR7 si tratterà invece di un ritorno al futuro.

Nel caso (probabile) di una Juve formato 4-3-1-2 il fuoriclasse portoghese lascerà infatti la corsia sinistra per riprendersi quel ruolo di punta pura che occupava nei suoi ultimi anni al Real Madrid. Con il calcio offensivo di Sarri proverà a tornare ai suoi standard realizzativi abituali. Ronaldo soltanto dieci anni fa allo United aveva segnato meno gol (26) di quest'anno (28), mentre la Juve dal 2011-12 non chiudeva un campionato con meno reti all'attivo (68) dell'ultimo (70).

Resta da capire chi sarà la spalla di CR7. Sarri vorrebbe Icardi, già chiesto (per il suo Napoli) nell'estate del 2016 prima di ripiegare su Milik. L'approdo di Maurito per 65-70 milioni sfratterebbe Higuain, valutato non meno di 36 milioni dalla Signora. Si vedrà. Al momento in uscita c'è Cancelo, per il quale proseguono i contatti con il City. La Juve chiede almeno 55 milioni e per rimpiazzarlo pensa a Trippier o Hysaj, entrambi molto graditi a Sarri.

riproduzione riservata ®

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA