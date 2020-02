Juve Ronaldo-dipendente: CR71%

Timothy Ormezzano

TORINO - Chiamatelo CR71%. Cristiano Ronaldo ha segnato il 71% dei gol bianconeri in serie A dall'inizio di dicembre (15 su 21): statistica senza eguali nei top cinque campionati europei.

Il fenomeno portoghese guiderà una Juve sempre più Ronaldo-dipendente domani sera, nella semifinale di andata di Coppa Italia in casa del Milan.

Domenica allo Stadium contro il Brescia proverà ad eguagliare il record di undici giornate consecutive in gol che appartiene a Batistuta e Quagliarella. Prima c'è da esorcizzare la voglia di riscatto del Diavolo, reduce dal ko nel derby, e intanto vincere la sfida nella sfida contro quell'Ibra che lo ha spesso punzecchiato: Il vero Ronaldo è quello brasiliano, disse lo svedese a dicembre.

Chi tanto, chi poco. Nel 2020 Higuain e Dybala hanno fatturato in due appena un gol in campionato. Statistiche meno impietose in Coppa Italia, dove hanno fatto centro 3 volte (2 la Joya, una il Pipita). E sarà proprio a partire dalla seconda competizione nazionale che cercheranno riscatto, visto che in assenza dell'infortunato Douglas Costa al Meazza la Juve dovrebbe riproporre il super tridente Dybala-Higuain-Ronaldo. Tra i pali, invece, ci sarà Buffon e non Szczesny, fresco di rinnovo fino al 2024 (con ingaggio da 7 milioni annui): a proposito di percentuali, con il 46% di clean sheet (28 su 61 partite) il portiere polacco non ha eguali nella storia bianconera. «Voglio vincere tutto - afferma Szczesny - . È l o stesso obiettivo del club, quindi bisogna sudare, correre e sacrificarsi».

Sarri cerca una vittoria convincente per archiviare lo scivolone di Verona e per recuperare consenso tra i tifosi. Intanto lunedì ha incassato la fiducia di Agnelli e Paratici, durante una cena a tre (programmata da giorni) in un ristorante nel centro di Torino.

La quota per chi vuole scommettere sull'esonero del Comandante è scesa da 25 a 7, ma a meno di tracolli Sarri resterà al timone fino al termine della stagione. Intanto è già ripartito il tormentone-Guardiola. Il Daily Mail scrive che è pronto un «assegno in bianco» della Signora per Pep. Che, secondo il Sun, potrebbe calamitare a Torino addirittura Messi e Sane. Chiamatelo fantacalcio.

