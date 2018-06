Juve revolution in difesa: nel mirino Godin e De Ligt Piace pure Bernat

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La difesa juventina prepara la rivoluzione. Dopo gli addii di Buffon, Lichtsteiner, Asamoah e Howedes, i bianconeri rischiano seriamente di salutare anche Benatia, Rugani e Alex Sandro. Non bastano gli innesti di Perin, Caldara, Spinazzola e Cancelo, atteso oggi a Torino, dove domani sosterrà le visite mediche: al Valencia 40 milioni in tre rate, all'esterno ex nerazzurro un quinquennale da 3 milioni a stagione.I 20 milioni che potrebbero arrivare dalla cessione di Benatia, sul quale oltre al Marsiglia ci sono anche l'Arsenal e l'Atletico, sono quelli che servono per attivare la clausola rescissoria del 32enne uruguayano Godin, in scadenza nel 2019 con lo stesso Atletico. Gli oltre 35 milioni che il Chelsea potrebbe versare ai bianconeri per regalare Rugani a Sarri sono invece un buon tesoretto l'assalto al 18enne olandese De Ligt, valutato ben 50 milioni dall'Ajax. Il difensore, già nel giro della Nazionale oranje, un mese fa aveva visitato le strutture bianconere della Continassa, in compagnia dell'agente Raiola. Per il posto eventualmente liberato da Alex Sandro, infine, la Juve sfida l'Inter per Darmian e intanto monitora Digne e Bernat.