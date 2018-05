Juve, proposta indecente

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Nessuna conferma diretta. Almeno, non ancora. Ma l'indiscrezione prende corpo. La Juve vuole Icardi. E la moneta di scambio proposta ai nerazzurri si chiama Higuain. Valore 60 milioni, per evitare minusvalenze, a cui la Signora aggiungerebbe altri 50 milioni cash. Totale 110 milioni, il valore di quella clausola rescissoria di Maurito, esercitabile tra il primo e il 20 luglio soltanto da parte di un club estero.Il tesoretto permetterebbe all'Inter di racimolare entro il 30 giugno quei 40 milioni di plusvalenze necessari per il fair play finanziario. La Juve, invece, si assicurerebbe un attaccante di cinque anni e mezzo più giovane di Higuain. Al quale ieri il vicepresidente Nedved ha dato qualcosa di molto simile a un foglio di via: «Non siamo preoccupati di un'eventuale partenza di Higuain. Vediamo cosa accadrà dopo il Mondiale». Non è incedibile nemmeno Mandzukic, se lo stesso vicepresidente bianconero ha detto che «una società deve accontentare il giocatore, non bisogna trattenerlo, decideremo insieme a Mario».Lo scambio tra Icardi è Higuain è comunque complesso. Del resto, sulla A4 Torino-Milano sono saltati tanti affari, ultimo il baratto tra Vucinic e Guarin nel 2014. Ma è uno scenario possibile, così come una triangolazione con il Chelsea che spedirebbe il Pipita a Londra, sponda Blues e Morata a Milano.Grandi manovre anche a centrocampo, dove in attesa di dare il benvenuto a Emre Can la Juve vuole affondare per Pellegrini. Pronti i 30 milioni della clausola fissata dalla Roma, che tenta un complicato rinnovo del contratto. La Signora contende anche Cristante ai giallorossi, in pole con i 35 milioni chiesti dall'Atalanta. L'ex pupillo di Allegri potrebbe arrivare in caso di addio di Khedira, mentre se Pjanic cederà alle lusinghe di Barça o Real i bianconeri affonderanno il colpo per Kovacic oppure Rabiot con Real o Psg.Infine, mentre la Samp sonda Bentancur, restano vivi i sogni Pogba e Milinkovic-Savic.«Sergej alla Juve? Non confermo né smentisco», ha detto Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio. Dei due, uno: la maxi-operazione Icardi escluderebbe quella per Milinkovic-Savic.riproduzione riservata ®