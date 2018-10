«Juve pronta alla sfida mondiale»

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - «La Juventus è tra i club più importanti nel mondo e dovrà strenuamente impegnarsi per rimanere in questa ristretta cerchia». Lo scrive Andrea Agnelli agli azionisti bianconeri, assicurando che saranno «necessari investimenti adeguati» per quella che è «una sfida commerciale globale». Dai progetti a medio termine a quelli imminenti: vincere anche domani (alle 18) in casa dell'Udinese. Se Cristiano Ronaldo e Mandzukic sono certi del posto, per completare il tridente Bernardeschi è in leggero vantaggio su Dybala, reduce da quattro partite di fila tra i titolari.Allegri studia il tris ideale d'attacco per fare un poker da record. Un passo alla volta, la Juve insegue altre quattro vittorie per arrivare a undici successi consecutivi in campionato, uno in più del primato europeo proprietà della Roma 2013-14 di Garcia e del Bayern Monaco 2015-16 di Guardiola.Intanto, Ronaldo ha una grande voglia di abbattersi nuovamente sul campionato. E di blindarsi nel suo nuovo mondo bianconero. Di qui la nuova rinuncia alla sua Nazionale: il modo anche per gestire al meglio un superfisico prossimo ai 34 anni. «La sua mancata convocazione è concordata con la nostra Federazione. Cristiano non sarà chiamato nemmeno per gli impegni di novembre», ha detto il suo ct Santos.Che ha quindi escluso un addio definitivo al Portogallo di CR7, difendendolo intanto dalle accuse di stupro rimbalzate dagli Stati Uniti: «Conosco bene Cristiano, non credo abbia commesso un simile crimine». In serata anche la difesa via Twitter della Juve: «Ronaldo serio professionista, apprezzato da tutti». L'accusatrice Kathryn Mayorga avrebbe trovato il coraggio di denunciare l'asso portoghese nove anni dopo la presunta violenza sessuale su spinta del movimento #MeToo.riproduzione riservata ®