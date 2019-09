«Juve pronta alla doppia battaglia»

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve cerca due vittorie pesanti, domani (ore 21) allo Stadium contro il Bayer Leverkusen fanalino di coda del Gruppo D e domenica (ore 20,45) in casa dell'Inter capolista della Serie A. «Quella nerazzurra è una grande squadra, avverte Cuadrado -, daremo il massimo, ci attende una battaglia». Sarri invece sostiene di non aver ancora visto giocare l'Inter: il miglior modo per evitare distrazioni europee legate al derby d'Italia. Il tecnico teme cali di tensione, visto che la sfida contro i tedeschi è sulla carta la più semplice del girone.

A tenere la squadra sul pezzo ci pensa Cuadrado: «Tutte le partite di Champions sono difficili, bisogna giocarle come se ogni volta fosse una finale. Andremo in campo con la voglia di fare risultato pieno».

Guai a dare la vittoria per scontata, come era successo sul 2-0 in casa dell'Atletico Madrid: «Avevo segnato un bellissimo gol - ricorda il jolly colombiano, tutorato da un maestro della fase difensiva come Barzagli -, restano la tristezza e il rammarico per la rimonta subita. Ripartiamo dalle cose migliori mostrate contro un avversario forte come l'Atletico».

Sarri farà pochissime modifiche rispetto alla formazione che ha steso 2-0 la Spal. Il neoprimatista Buffon - 903 partite con i club, una in più di Maldini - restituirà le chiavi della porta a Szczesny. Nel ruolo di terzino sinistro si rivedrà Alex Sandro, rientrato dal permesso avuto nei giorni scorsi per volare in Brasile.

In attacco, infine, Higuain contende a Dybala il posto al fianco dell'intoccabile Cristiano Ronaldo. Conferma in arrivo anche per Pjanic, sempre più al centro della Juve di Sarri.

Il bosniaco ha interrotto un digiuno che durava dal 3 marzo, segnando in quattro giorni due reti decisive al Brescia e alla Spal. Sabato Miralem ha giocato 129 palloni, qualcuno in meno dei 150 a partita teorizzati da Sarri nella sua prima conferenza in bianconero. Con un Pianista così, la musica juventina è sempre più sinfonica.

Lunedì 30 Settembre 2019

