Juve pronta a blindare Dybala

Timothy Ormezzano

TORINO - Alla Juve non esistono giocatori incedibili, però Dybala è stato tolto dalla vetrina. I bianconeri l'estate scorsa avevano provato a venderlo a Manchester United, Tottenham e Psg. «Dybala e Higuain erano sul mercato, ma non per motivi tecnici», ha recentemente confermato Sarri. Ora la valutazione di Paulo si è impennata da 80 a oltre 120 milioni. La Juve non pensano però a venderlo ma a blindarlo, rinnovandogli il contratto in scadenza nel 2022.

Il timore è che su Dybala, tornato prepotentemente alla ribalta, possano piombare Real Madrid e Barcellona.

La Joya si gode il ruolo da attaccante che gli ha cucito addosso Sarri, lasciandosi definitivamente alle spalle la scorsa stagione da tuttocampista con appena 7 gol all'attivo tra Serie A e coppe.

Domenica all'ora di pranzo allo Stadium arriva il Sassuolo, la squadra a cui Dybala ha segnato una delle sue due triplette da quando è bianconero (l'altra contro lo Young Boys). L'argentino è in ballottaggio con Higuain per giocare con Cristiano Ronaldo, a secco ormai da un mese. Dal rigore segnato il 30 ottobre al Genoa sono passati 317 minuti all'asciutto tra campionato e Champions. Troppi, per uno come lui che ha però nel Sassuolo una sorta di amuleto.

L'anno scorso, proprio contro i neroverdi, CR7 segnò la sua prima rete in bianconero (poi diventata una doppietta) dopo le prime tre giornate a digiuno. «Se ci siamo chiariti con Ronaldo? Sì, abbiamo parlato», rivela Bonucci tornando sulla fuga di CR7 nella ripresa di Juve-Milan.

«L'importante è che se uno non è al top ci sia qualcun altro, proprio come è capitato». Ogni riferimento a Dybala è ovviamente voluto. Bonucci infine loda l'Inter («sapevamo che con Conte sarebbe tornata ai vertici») e indica il Tottenham come la squadra da evitare agli ottavi di Champions: «Mourinho sa tirare fuori qualcosa in più dai giocatori».

riproduzione riservata ®

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA