Juve poco Allegri: ora tentato dal Psg che offre 15 milioni

TORINO - Non solo Pjanic. Il Psg ha puntato i radar anche su uno tra Allegri e Conte, i due tecnici in corsa per la futura panchina della Juve, tra probabili conferme e possibili ritorni. A Parigi il Conte Max troverebbe uno stipendio addirittura raddoppiato, da 15 milioni di euro. Chiamale, se vuoi, tentazioni.

Insomma, Allegri avrebbe un ricco piano B nel caso in cui dovesse saltare il banco del vertice in programma con Agnelli, che oggi rappresenterà l'Eca all'incontro di Madrid con l'associazione delle Leghe europee e domani riferirà tutto alla Uefa a Nyon. Sul tavolo c'è la Champions post 2024, con un nuovo format (e più match da giocare) che però non piace a tutti.

Capitolo Pjanic. Dopo l'apertura al Psg («tutti vorrebbero andarci»), il bosniaco è in parte tornato sui suoi passi, pubblicando su Instagram la foto di un'anguria intagliata con il logo della Juve. E tranquillizzando alcuni tifosi bianconeri che lo hanno contattato via social. Il futuro di Pjanic resta comunque il bilico. La Juve lo valuta intorno agli 80 milioni e monitora attentamente quattro centrocampisti francesi: Pogba, Ndombele o Kantè e il parametro zero Rabiot.

Domani, dopo quattro giorni liberi, la squadra comincerà a preparare la trasferta di domenica in casa della Roma. Cristiano Ronaldo è a Madrid da amici: relax, partite a golf e lavoro in palestra con muscoli bene in vista su Instagram. Anche Dybala ha già riacceso i motori. Il suo viaggio a Londra è finito, ma i rumor sul suo futuro lontano da Torino proseguono. Il Manchester United sarebbe infatti pronto a presentare un'offerta per lui da 100 milioni. Un tesoretto che, secondo The Sun, la Signora girerebbe al Benfica per assicurarsi Joao Felix, sponsorizzato a Torino da Cristiano Ronaldo. Sulla Joya c'è anche il Bayern Monaco, che potrebbe cedere ai bianconeri il colombiano James Rodriguez.

Ieri, infine, il Collegio di garanzia del Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juve sullo scudetto 2005-06, assegnato a tavolino all'Inter, confermando quanto deciso dal Tnas nel 2011. Si chiude una controversia lunga 13 anni, ma le polemiche continueranno. Eccome.

