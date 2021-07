Juve più Loca a centrocampo ma bisogna anche vendere

Timothy Ormezzano

Si complica il mercato in uscita della Juventus. In vetrina ci sono un difensore centrale (più Demiral di Rugani), un esterno (Frabotta), un centrocampista (Ramsey) e un attaccante (Pjaca). Il problema è che al momento è tutto fermo. E questo stallo condiziona anche il mercato in entrata. Ogni sforzo è concentrato su Locatelli, sempre più vicino ai bianconeri.

Il Sassuolo avrebbe infatti rinunciato all'idea di incassare 40 milioni cash, aprendo all'inserimento della contropartita Dragusin. Non solo: nel centrocampo neroverde sarebbe in arrivo Lovric dal Lugano, l'alternativa individuata dagli emiliani a Locatelli.

Insomma, la trattativa per portare l'azzurro alla corte di Allegri è ora in discesa. Molto più complessa la questione delle cessioni, si diceva. Ieri alla Continassa è rientrato Demiral, osservato speciale dell'Atalanta per il posto che verrà quasi sicuramente liberato da Romero.

L'idea è di trattenere Rugani per il ruolo di quarto centrale e incassare una ricca plusvalenza vendendo il turco, ma la sua quotazione da 30 milioni non scoraggia soltanto i bergamaschi.

L'Atalanta dovrebbe essere la nuova squadra di Frabotta, lui sì molto vicino a lasciare Torino in prestito con obbligo di riscatto. Il vice Alex Sandro sarà con ogni probabilità Luca Pellegrini, mentre il futuro di De Sciglio non è ancora stato definito.

Pochi dubbi su Ramsey, uno dei sacrificabili di Allegri. L'Europeo non ha rilanciato le azioni del gallese, anzi. E il suo ingaggio da 7 milioni spaventa anche i ricchi club inglesi. Su Pjaca invece c'è il pressing del Toro, che tenta di ottenerlo in prestito. Si avvicina intanto la prima uscita stagionale dei bianconeri, sabato (ore 18) impegnati in un'amichevole alla Continassa contro il Cesena.

A seguire, sabato 31 luglio, Monza-Juve per il trentennale del Trofeo Berlusconi, mentre domenica 8 agosto la Signora farà visita al Barcellona per il Trofeo Gamper.

