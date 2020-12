Juve, Pirlo suona la sveglia: «Serve più voglia di vincere»

Timothy Ormezzano

Juventus-Dinamo Kiev di questa sera (ore 21, diretta tv Sky, arbitra la francese Frappart) allo Stadium può sembrare un match inutile per i bianconeri già qualificati agli ottavi di Champions. E invece no. Ci sono in palio 2,7 milioni di premio Uefa, non poco in questo periodo di stadi vuoti e vacche magre.

E poi c'è da tenere vive le ultime speranze di soffiare il primo posto del girone al Barcellona e intanto recuperare autostima dopo lo scivolone di Benevento. «Prime critiche per me? Sono abituato, essendo nel calcio da tanti anni. Vuol dire che diamo fastidio a qualcuno», replica Pirlo, chiamato a vincere e convincere. Tra chi si aspettava di più dalla Juve c'è anche il mister: «Non sono soddisfatto al massimo, avrei voluto maggiore continuità di risultati. Ma i giocatori mi seguono e sanno quello che devono fare».

Pirlo torna quindi su quel deficit di personalità che lui stesso aveva denunciato sabato scorso: «Non sono stato duro, è un dato di fatto. Bisogna avere più voglia di raggiungere il risultato. Lo so io e lo sanno i ragazzi». Tra questi c'è Alex Sandro, che ricorda il core business dell'azienda Juve: «Entriamo sempre in campo per vincere: vogliamo arrivare in fondo nella Champions. Siamo abituati: quando non vinci, tutti cominciano a parlare».

La difesa dovrà ancora fare a meno di Chiellini: lunedì era rientrato in gruppo, ieri si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra che verrà valutato meglio oggi. Prosegue l'incubo del capitano bianconero, che tra questa e la scorsa stagione ha messo insieme appena 8 presenze. Davanti a Szczesny ci saranno Bonucci e De Ligt, con l'adattato Demiral a destra e Alex Sandro a sinistra.

A centrocampo Bentancur e Rabiot (o McKennie), con Chiesa e Ramsey (o Kulusevski) sulle corsie. Davanti torna Cristiano Ronaldo in coppia con Morata. Le proteste di Benevento sono costate allo spagnolo due giornate di squalifica: salta il derby di sabato contro il Toro e il match contro il Genoa.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA