Juve, Pirlo in ribasso

Pirlo aspetta e spera, ma le sue quotazioni sono in netto ribasso. E sembra allontanarsi dalla Juventus anche Cristiano Ronaldo. Il tempo delle consultazioni è quasi finito: nel club bianconero c'è urgenza di battezzare il progetto tecnico per la stagione 2021-22. La decisione sarebbe già stata presa, la ratifica ufficiale potrebbe arrivare entro venerdì.

A dispetto di quanto aveva assicurato Paratici, la qualificazione last minute in Champions non basterebbe a Pirlo per restare al timone. La sua panchina traballa. La questione ieri è rimbalzata anche sul campo della Partita del Cuore, dove oltre a John Elkann, Agnelli e Pirlo c'era pure Allegri, il principale candidato alla successione del tecnico bresciano finito nel mirino del Sassuolo per il posto liberato da De Zerbi.

Attenzione, però, perché una rentrée in bianconero di Allegri può dare la spallata finale a Paratici, in scadenza di contratto. Ma la rivoluzione di Elkann toccherebbe anche i piani alti del club, con Agnelli che potrebbe lasciare la presidenza ad Alessandro Nasi. Le alternative a Pirlo o Allegri? Tre: Zidane, Gasperini e Simone Inzaghi.

Ore decisive anche per Ronaldo. Il suo sibillino bilancio di fine stagione, senza accenni a un futuro in bianconero, semina dubbi sulla sua permanenza a Torino. Specialmente quando CR7 ringrazia «tutti coloro che hanno partecipato a questo viaggio». Il Manchester United è in testa alla fila delle pretendenti, ma la conferma di Cavani e le insistenti voci su Kane affollano l'attacco. La scelta del tecnico condizionerà anche la decisione di CR7, che non sembra compatibile con un'eventuale rifondazione targata Gasperini.

Intanto la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro Juve, Barcellona e Real Madrid per il progetto Superlega, per una potenziale violazione del protocollo legale. Il presidente Ceferin aveva minacciato di escludere dalle competizioni europee i tre club che non si sono pentiti. Si profila una battaglia legale.

