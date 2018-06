«Juve piagliatutto: è la prossima sfida»

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - «Vogliamo vincere tutto, come sempre». Ecco il programma di Chiellini. Il solito. Alla Juve cambiano i capitani - il Chiello ha preso la fascia lasciata da Buffon -, ma non le ambizioni. «Ora ci riposiamo, poi sarà una grande annata come sono state le ultime, sono sicuro. Io capitano dopo Del Piero e Buffon? Sono sempre più vecchio, questa è la verità... Speriamo di lasciare qualcosa di buono ai compagni che proseguiranno quando anche non ci saremo più», aggiunge Chiellini a margine del Gp di Montreal, intercettato durante una vacanza in Quebec con l'ex compagno Bonucci, mentre a Ibiza ci sono Marchisio, Sturaro e Barzagli.Dalle ambizioni in campo a quelle sul mercato. Molto dipenderà dalla cessione di Higuain, evento sempre più probabile dopo che la Juve avrebbe detto all'Inail di non avere più bisogno della copertura assicurativa per l'attaccante: «Gonzalo non tornerà». La destinazione più gettonata è il Chelsea, specie se oggi Marina Granovskaia, plenipotenziaria di Abramovich in arrivo a Londra, sceglierà Sarri per il dopo-Conte. Ma da oggi ogni giorno è buono anche per il verdetto Uefa sulla violazione del fair play finanziario da parte del Psg, altro possibile approdo per il Pipita, monitorato pure da Atletico Madrid, Bayern e Monaco.Le alternative bianconere a Higuain? Quattro: dai sogni Icardi e Lewandowski, ai più economici Martial e Morata.Detto che sulle fasce i nomi caldi restano quelli di Darmian e Cancelo, per i quali United e Valencia chiedono 20 e 40 milioni, qualcosa si muove anche a centrocampo. Non basta Emre Can, atteso tra giovedì e venerdì a Torino.Le prime scelte sono sempre Pogba e soprattutto Milinkovic-Savic, ma intanto la Juve prova ad affondare per Golovin, stella del Cska Mosca monitorata anche dal Chelsea. Il russo di 22 anni, la prima alternativa bianconera al giallorosso Pellegrini, ha una quotazione di circa 25 milioni che potrebbe però salire durante il Mondiale al via giovedì proprio con Russia-Arabia Saudita. Meglio giocare d'anticipo. Come sempre.riproduzione riservata ®