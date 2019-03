Juve, per Pjanic e Alex Sandro c'è il Real

Timothy Ormezzano

TORINO - Ci sono anche Alex Sandro e Pjanic nel mirino del Real Madrid di Zidane, a caccia di eredi di Marcelo e Modric. I due bianconeri sono al centro del mercato benché protagonisti di una stagione che, a livello individuale, li ha visti piuttosto in ombra. Soprattutto il brasiliano, che dopo il rinnovo di contratto siglato a dicembre è ulteriormente calato.

A Genova, domenica scorsa, Alex Sandro ha disputato una partita anonima, nonostante in tribuna fossero segnalati gli osservatori del Manchester United, altra squadra che, al pari di Real e Psg, lo sta monitorando. Male da esterno alto, peggio ancora nel (suo) ruolo di terzino sinistro: un solo dribbling riuscito, due subiti, nessun cross e appena il 66% di passaggi positivi. Spinazzola, dopo l'ottimo esordio in Champions contro l'Atletico, studia il sorpasso a sinistra. La Juventus studia invece la possibilità di cedere Alex Sandro, valutato circa 45 milioni. Tra i sacrificabili ci sono anche Pjanic, Douglas Costa e quel Dybala per cui il club bianconero valuta più la cessione a titolo definitivo per circa 110 milioni che un eventuale scambio con Icardi.

L'impresa contro i Colchoneros resta nei pensieri di Bernardeschi: «Abbiamo scritto una pagina di storia bianconera». Poi, sull'eventuale squalifica in Champions di Cristiano Ronaldo: «Sarebbe qualcosa di folle, credo e spero non ci siano interventi da parte della Uefa». La decisione è attesa per domani, CR7 dovrebbe cavarsela con una multa. Dal ritiro del Portogallo si registra nel frattempo l'apertura di Trincao ai bianconeri: «Giocare con Ronaldo sarebbe motivo di grande orgoglio», ammette la stella dello Sporting Braga sondata anche dall'Inter

Intanto Juve-Ajax è cominciata con la polemica sollevata dall'ex calciatore olandese David Endt: «L'Ajax nel 1996 perse la finale di Roma, contro una Juve che poi forse si rivelò un po' dopata». Il calcio d'inizio dei quarti di Champions è una autentica bordata, subito respinta dall'ex bianconero Tacchinardi: «Endt si deve vergognare. Ora la Juve ha uno stimolo in più per eliminare l'Ajax».

