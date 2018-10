Juve, Paratici e Nedved al potere

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juve vola verso l'ottavo tricolore consecutivo ed è pronta a inaugurare una nuova era dirigenziale. Il clamoroso divorzio con Marotta verrà ufficializzato oggi, con la presentazione dei candidati al prossimo cda da eleggere nell'assemblea del 25 ottobre. «Mi adeguo alle direttive del club, per il bene della Juve. Il ricordo più bello resterà il primo scudetto, con Conte in panchina», ha detto l'ormai ex dirigente bianconero a Rai Sport. Di fatto, la Signora ha battezzato una politica di rinnovamento, come ha rivelato l'ad uscente, al pari l'altro ad over 60 Aldo Mazzia. «Mi hanno mandato via? E' un termine troppo forte - ha aggiunto Marotta -. Giusto che si facciano avanti altre persone. Smentisco di candidarmi alla presidenza della Federcalcio, ma non escludo di potermi accasare in un grande club». Alla finestra ci sono Napoli, Inter e Roma.La Juve lavora a una soluzione interna, con il vicepresidente Nedved e l'attuale ds Paratici, l'architetto del colpo-Ronaldo, al timone dell'area sportiva. Due figure manageriali cresciute in modo esponenziale sotto l'ala di Marotta. Meno probabile l'inserimento nei quadri di un dirigente di scuola Exor, la holding che fa capo a John Elkann, così come l'approdo nella governance bianconera di Michele Uva, il vicepresidente della Uefa.Il nome nuovo, ma per l'anno che verrà, dovrebbe essere quello di Zidane: è lui il grande candidato per rilevare Allegri in panchina nel 2019-20, a meno di una chiamata dallo United per sostituire in corsa Mourinho. Nei mesi passati i giornali spagnoli indicavano Zizou nei quadri dirigenziali bianconeri, già dal mese di ottobre. Ma l'ex juventino è uomo più di campo che di scrivania, nonché una figura assai gradita da Cristiano Ronaldo, dopo gli anni ruggenti trascorsi insieme al Real Madrid.Intanto domani (ore 18.55) la Juve torna in Champions senza lo squalificato Ronaldo, che ha ottenuto due giorni liberi da Allegri. «Cristiano è importantissimo, ma chi giocherà al suo posto darà sicuramente il massimo - garantisce Bentancur -. Per avvicinarci agli ottavi di finale dobbiamo vincere contro lo Young Boys». Senza CR7, si va verso un attacco con Dybala e Bernardeschi a supporto di Mandzukic.riproduzione riservata ®