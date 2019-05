Juve, ora Pochettino sfida Allegri

Marco Zorzo

TORINO - Ci siamo: la resa dei conti tra il presidente Andrea Agnelli e Max Allegri è fissata per domani. Stavolta sarà quella buona. Anche per capire se le strade della Juve e del tecnico che all'ombra della Mole ha conquistato cinque scudetti consecutivi, non si divideranno prima del previsto.

Certo che Pavel Nedved ha calato un asso da 11, con la dichiarazione: «Chi vivrà, vedrà...». Il condottiero livornese della Signora l'ha presa con il sorriso sulle labbra, alla sua solita maniera. Certo che la sua permanenza alla Juve non è poi così scontata come poteva essere un mese fa, alla vigilia della doppia sfida (mortale) con l'Ajax in Champions.

Traduzione di questa (ingarbugliata) situzione sulla panchina bianconera: sembramo risalire le quotazioni di Didier Deschamps. Il ct della Francia mondiale, già capitano juventino e tecnico nella immediata risalita in A nel 2006-07, post Calciopoli, potrebbe tornare alla corte della Signora. Ma sono decisamente aumentate le possibilità di Mauricio Pochettino, fresco finalista della Champions con il Tottenham. C'è pure la possibilità remota di Pep Guardiola: non a caso i bookmakers iniziano a credere nel'operazione.

Il tecncio del City (seconda Premier conquistata l'altro giorno) avrebbe confidato: «Ne riparliamo dopo il 2020, per ora ersto qui a Manchester, sponda Citizens». C'è poi l'aspetto (non bruscolini...) economico: Pep al City guadagna 20 milioni netti a stagione. Staremo a vedere.

Ieri, intanto, Max Allegri, ha presentato il suo libro al salone di Torino: «Nessuno avrebbe scommesso avrei scritto un libro. Sono stato bravo nella mia vita a scegliere i collaboratori». Zitto e mosca sul suo futuro, ovviamente, ma regalando un paio di chicche sui fuoriclasse avuti: «Cristiano Ronaldo? Fa impressione». E lo paragona a Ibrahimovic, ai tempi del suo Milan: «Ibra si arrabbiava anche in allenamento con i compagni, ma io gli dicevo: Zlatan non sono bravi come te, devi aiutarli e metterti a disposizione della squadra». Appunto, proprio come CR7.

L'ultimo flash della Juve è su Alexis Sanchez, ex Udinese e Barça: ha deciso di lasciare lo United, e dopo essersi proposto all'Inter la scorsa settimana, ora il suo agente sta parlando con la Juventus. Pure in questo caso staremo a vedere.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA