Juve, ora Dybala va blindato

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve di Sarri ha dato una lezione all'Inter di Conte anche grazie a certe scelte coraggiose e vincenti. Due su tutte? Dybala inserito a hgara in corso e Ramsey titolare. Oltre a segnare un gol da cineteca, l'argentino ha stravinto il confronto con Lukaku.

E cioè con quel giocatore che, nei piani iniziali di Paratici, avrebbe dovuto sfrattarlo dall'organico bianconero. Tutto saltò dopo il no della Joya al Manchester United. La storia, poi, ha dato ragione al numero 10, che ha ampiamente dimostrato di meritare la Juve. E siccome da cosa nasce spesso cosa, entro aprile Dybala prolungherà di due o tre anni il suo contratto in scadenza nel 2022, ottenendo anche un ingaggio intorno ai 10 milioni. «Vedremo se la Juve pensa che me ne possa andare nella prossima finestra di mercato - aveva dichiarato Dybala al The Guardian -. Nel calcio le cose cambiano in un secondo». Vero, è cambiato tutto: adesso la Juve vuole blindarlo.

Bella anche la mutazione di Ramsey, che non metteva 90 minuti insieme dall'11 aprile 2019, quando segnò in Arsenal-Napoli. Oltre al gol, il secondo consecutivo in campionato dopo quello realizzato in casa del Verona, Ramsey contro l'Inter ha anche confezionato un assist, vincendo il confronto in salsa Premier con il nerazzurro Eriksen. Lo spostamento dalla trequarti al suo ruolo di mezzala sinistra gli ha fatto un gran bene. Il rischio, ora, è quello di doversi fermare sul più bello.

Intanto Douglas Costa ha sfottuto via social l'ad nerazzurro Marotta. Un tifoso ha commentato ironicamente una foto del gruppo juventino in festa dopo il derby d'Italia, invitando tutti a «mantenete le distanze, altrimenti Marotta chiede la vittoria a tavolino». Immediata la replica del brasiliano: «Non erano chiuse bene le porte... Oppure la prossima volta si gioca a luci spente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

