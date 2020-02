Juve normalizzata da Sarri

Timothy Ormezzano

TORINO - Il solito Cristiano Ronaldo, il vero Ramsey e il miglior Cuadrado. La Juve è finalmente in crescita, trascinata dai suoi big. Su tutti quel CR7 che ha intenzione di prolungare il suo magic moment mercoledì nell'andata degli ottavi di Champions in casa del Lione.

Segnando per l'undicesima giornata di fila, il portoghese ha intanto eguagliato il primato in serie A di Quagliarella e di quel Batistuta che però, a differenza dei due colleghi, ha realizzato il filotto senza mai saltare neanche una partita: «Congratulazioni a Cristiano per il record. L'unica cosa è che riposando mi sembra più facile», il tweet con una punta di curaro di Bati-Gol.

Domenica CR7 proverà a diventare il primatista assoluto in occasione di Juve-Inter, sfida che potrebbe andare in scena a porte chiuse per evitare possibili diffusioni del Coronavirus nonché ulteriori slittamenti del calendario nerazzurro.

La Juve si è ritrovata, dopo la batosta presa a Verona, sostanzialmente riportando alcuni giocatori-chiave al proprio ruolo. Sarri ha rilanciato Ramsey come mezzala, il mestiere preferito dal gallese che non a caso ha prima infilzato il Brescia e poi innescato l'azione del gol di CR7 alla Spal. Ha subito pagato anche la mossa di avanzare Cuadrado dal vecchio ruolo di terzino a quello a lui assai più congeniale di esterno offensivo. Il colombiano ha ripagato il tecnico segnando il suo primo gol in campionato contro il Brescia e quindi servendo a Ronaldo il più comodo degli assist a Ferrara.

Tutti al loro posto, insomma. E' anche il caso di Bonucci, che mercoledì tornerà al centro della trincea dopo il riposo (causa squalifica) di sabato. Lui e De Ligt (in vantaggio su Chiellini) avranno il compito di mettere la museruola a Dembélé e Aouar, le stelle del Lione a segno venerdì contro il Metz. A centrocampo si rivedrà il grande ex della partita, il recuperato Pjanic (ieri rientrato in gruppo), scortato da due tra Bentancur, Ramsey e Rabiot. Prosegue un po' a rilento invece il recupero di Higuain, ma Sarri sembra comunque intenzionato ad affidare ancora il tridente a Cuadrado-Dybala-Ronaldo.

