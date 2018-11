Juve, nel mirino Rabiot e Paredes

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Non solo Pogba, Rabiot e Paredes. Tra gli obiettivi di gennaio della Juventus per puntellare il centrocampo c'è pure Hector Herrera, che nell'estate 2019 andrà in scadenza con il Porto. Ecco un'altra alternativa a Emre Can, il cui rientro nei ranghi bianconeri è ancora avvolto da un certo mistero. La trattativa non è ancora cominciata, ma la Juve è intenzionata a sfidare Inter e Roma, ingolosite dalla possibilità di ingaggiare il 28enne messicano a parametro zero in estate. Il ds bianconero Paratici vorrebbe invece anticipare i tempi, permettendo al Porto di non perdere Herrera a zero euro.Sono intanto in rialzo le quotazioni di Jordi Alba, segnalato dai giornali spagnoli in orbita juventina. Il terzino sinistro, sotto contratto fino al 2020 con il Barcellona, è in corsa con Marcelo per il posto che verrà probabilmente liberato da Alex Sandro, il cui rinnovo dell'accordo fino al 2019 è sempre in alto mare.Intanto, su quella stessa corsia mancina, la Juve ha acquistato Spinazzola, arruolabile in campionato dopo l'ottimo provino (con tanto di gol) con la Primavera in casa del Sassuolo. L'ex cursore dell'Atalanta oggi sarà alla Continassa per la ripresa degli allenamenti. Presente anche Cristiano Ronaldo, reduce da una tre giorni londinese da nababbo: secondo il Sun, CR7 ha speso 10 mila euro a notte per una lussuosa suite, più altri 31 mila euro per due bottiglie di vino al noto ristorante Scott's, un Richebourg Grand Cru e un Pomerol Petrus del 1982. Assente invece Douglas Costa (e altri 13 nazionali), tornato su quello sputo a Di Francesco costatogli quattro giornate di squalifica e una multa molto salata da parte della Juve: «Non ero in me, ancora mi pento di quel gesto. Non avevo mai fatto una cosa del genere in dieci anni di carriera. Ora però vorrei lasciarmi quell'episodio alle spalle».riproduzione riservata ®