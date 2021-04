Juve-Napoli spareggio Champions per Pirlo una sorta di rischiatutto

Timothy Ormezzano

Da sfida-scudetto a spareggio-Champions. Sei mesi dopo il rinvio del 4 ottobre, domani (ore 18.45) allo Stadium andrà finalmente in scena Juve-Napoli. Dopo un solo punto racimolato nelle ultime due uscite contro Benevento e Toro ai bianconeri, raggiunti al quarto posto proprio dal Napoli, serve urgentemente una vittoria. Possibilmente per 2-0, per essere in vantaggio sulla squadra di Gattuso (vittoriosa 1-0 allo stadio Maradona) in caso di arrivo finale a pari punti.

A centrocampo si rivedrà Rabiot e forse McKennie, reintegrato dopo il castigo post festa vietata così come Dybala e Arthur, mentre Kulusevski può lasciare il posto a Bernardeschi (multato di 2.000 euro dal giudice sportivo per la simulazione nel derby).

A Torino non vogliono nemmeno immaginare i danni che provocherebbe il mancato accesso nell'Europa che conta. Una specie di terremoto finanziario, per un club che investe il 71% dei ricavi in stipendi dei calciatori. Pirlo ha definito la sfida di domani come «una finale».

In caso di ko, la sua panchina traballerebbe. Per l'eventuale sostituzione tiene banco la soluzione interna che risponde al nome di Tudor, vice di Pirlo. Molto più complessa l'ipotesi di un ritorno di Allegri, il cui profilo sembra incompatibile con la presenza di Nedved e Paratici. La Juve smentisce intanto che Agnelli abbia teleseguito il derby di sabato con il Conte Max a Forte dei Marmi. Il presidente e l'ex tecnico, che si sono visti in un passato molto recente a Torino, restano comunque in ottimi rapporti.

Intanto il rinnovo del prestito di Morata appare poco probabile: lo spagnolo a fine stagione dovrebbe rientrare all'Atletico Madrid. La Juve segue Aguero e Kean, senza perdere di vista Icardi, Depay e Milik. A centrocampo, infine, non passa di moda Calhanoglu: dietro al suo tentennamento a rinnovare con il Milan ci sarebbe la Signora.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA