Juve-Napoli ci risiamo: nuovo rischio rinvio Allegri è senza difesa ma recupera Dybala

Timothy Ormezzano

TORINO - Anno nuovo, storia vecchia. Il dipartimento di prevenzione dell'Asl campana sta monitorando la situazione del Napoli in vista della trasferta di domani a Torino contro la Juventus. Ieri il club azzurro ha registrato la positività del tecnico Spalletti e dei calciatori Mario Rui e Malcuit, i primi due reduci da alcuni giorni di allenamento in gruppo a differenza dei positivi Osimhen, Lozano ed Elmas che non sono tornati a Napoli dalle ferie natalizie. Ci risiamo: si rischia un altro rinvio? Il pensiero torna al 3 ottobre 2020, quando la Asl di Napoli bloccò il Napoli poco prima del decollo ritenendo che la squadra dovesse entrare in quarantena dopo le positività di Elmas e Zielinski. Il match fu poi recuperato (e vinto 2-1 dalla Juve) sei mesi dopo, il 7 aprile 2021. Dalla Lega filtrano però rassicurazioni: il calendario della prima giornata di ritorno rimane invariato. Il regolamento non prevede lo spostamento delle gare con un tetto di giocatori disponibile, come nella fase attuale. Il tutto con buona pace della Salernitana, che aveva chiesto il rinvio della partita contro il Venezia per la quarantena decisa dalla Asl dopo le undici positività riscontrate tra i granata.

Nessun rinvio in discussione nemmeno per le partite di Verona e Udinese, le cui trasferte potrebbero essere bloccate dalle Asl locali. La Juve osserva l'evolversi della situazione e fa i conti con l'emergenza soprattutto in difesa. Lo stop di Bonucci, ko anche per la trasferta di domenica in casa della Roma e a forte rischio per la Supercoppa contro l'Inter, si aggiunge a quelli di Danilo, Luca Pellegrini e Chiellini (bloccato dal Covid come De Winter, Arthur e Pinsoglio). In difesa largo giocoforza a De Ligt e Rugani. In attacco tutto dipende dalle condizioni dei recuperati Chiesa e Dybala e dallo stato d'animo di Morata, che ha una voglia matta di trasferirsi al Barcellona. La Juve però frena: prima di dire adios al nueve vuole un altro centravanti. «Morata? Non mi piace parlare di ipotesi», ha detto il tecnico blaugrana Xavi. Alvaro, dopo il colloquio avuto lunedì con Allegri, vede più lontano il ritorno in patria. Può invece tornare in Serie A (a giugno) il difensore Rudiger, in scadenza con il Chelsea. L'ex centrale della Roma interessa alla Juve e a quattro top club come United, Real, Psg e Bayern.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

