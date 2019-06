Juve, Mandzukic libera Chiesa

Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve vuole evitare di pagare al Chelsea l'indennizzo da circa 6 milioni per Sarri. Si può fare, perché i rapporti con i Blues sono ottimi, a differenza di quelli tra gli inglesi e il Comandante. La prova è anche nella mancata passerella londinese per festeggiare il suo trionfo in Europa League.

Il matrimonio tra il tecnico toscano e la Signora potrebbe essere annunciato entro venerdì. Con buona pace di Insigne: «Sarri alla Juve per noi napoletani sarebbe sicuramente un tradimento. Spero ancora che cambi idea», dice sorridendo. Ieri, intanto, il titolo bianconero ha chiuso con un notevole +5,18%. È l'effetto-Guardiola, secondo chi spera ancora in un complicatissimo colpo di scena.

Il mercato, nel frattempo, entra nel vivo. La Juve ha sorpassato l'Inter nella corsa per Chiesa. C'è l'accordo con il giocatore, manca l'intesa con il neopresidente viola Commisso: «Federico fa parte degli asset societari». Il costo del cartellino è vicino ai 70 milioni, più un quinquennale da 5 milioni a stagione per Chiesa. Lo stesso ingaggio di Mandzukic, il cui futuro sarà molto probabilmente lontano da Torino. L'attaccante croato ha estimatori in Germania (Borussia Dortmund) e Cina.

Ieri, intanto, i bianconeri hanno raggiunto un accordo con Bentancur per rinnovare il contratto fino al 2024. Respinte le avances dell'Atletico Madrid, che ci ha inutilmente provato anche per Demiral, già prenotato da Paratici per 15 milioni.

Intanto Buffon dice addio al Psg ma non al calcio. Il club parigino lo ringrazia «per aver onorato la maglia rossoblù». SuperGigi ha rifiutato il rinnovo del contratto non per questioni economiche ma tecniche: non aveva garanzie sul posto da titolare. E adesso? Lui si dice «spinto dal desiderio di nuove esperienze umane e nuove sfide professionali».

È presto, nonostante i 41 anni compiuti, per rientrare alla Juve da dirigente. E anche per cedere alle offerte di Stati Uniti e Cina. Nessuna scelta romantica, come quel Genoa che porta nel cuore comunque bianconero. Buffon sogna un grande club estero. Ha voglia di confrontarsi ancora con il calcio europeo per prolungare una carriera (quasi) infinita.

riproduzione riservata ®

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA