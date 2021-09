Juve mai così male dal 2015 E c'è il problema Szczesny

Timothy Ormezzano

La Juventus è in crisi di identità e risultati. Tanti problemi, troppe amnesie e un solo punto dopo tre giornate. Uno score imbarazzante per i bianconeri, che languono nei bassifondi della classifica a -8 dalla vetta. Corsi e ricorsi. È lo stesso magrissimo bottino racimolato in avvio del campionato 2015-16, poi chiuso dai bianconeri di Allegri con il tricolore sul petto dopo una rimonta impressionante. Quella però era tutta un'altra Juve, una Juve piena di certezze immersa nel suo ciclo vincente. Questa è invece una squadra con meno qualità e autostima, alle prese con una complicata fase di ricostruzione.

La Signora si fa spesso gol da sola, perseverando diabolicamente nei suoi errori. La squadra si scioglie in un attimo, come un cubetto di ghiaccio nel caffè. Allegri para le critiche e predica al solito calma. Il campionato è ancora lunghissimo, è vero, ma risalire la china sarà più dura che scalare lo Zoncolan. Pressione e tensione crescono. Vedere per credere il finale della sfida di Napoli vissuto a nervi tesissimi da Allegri, che ha battibeccato con il collega Spalletti, da ottimi toscani fumantini.

Se in panchina ci fosse ancora Pirlo, sui social pioverebbero i #PirloOut. Per non dire di cosa accadrebbe con Sarri al timone. I tifosi juventini semmai chiedono di allontanare Szczesny, protagonista di troppe papere nei primi 270 minuti di serie A. La vox populi chiede di dare spazio al vice Perin, ma Allegri ha confermato la fiducia al portiere polacco. Intanto nell'ambiente bianconero aumentano i rimpianti per non non essersi assicurati a parametro zero Donnarumma, che sabato sera ha sprangato la porta del Psg nel 4-0 al Clermont.

Preoccupano anche le amnesie di Kean, che con un incomprensibile colpo di testa ha propiziato la vittoria del Napoli. Da decifrare alla svelta pure il calo di De Ligt, panchinato nella stessa settimana sia dall'Olanda che dalla Juve. Intanto alla Continassa è già ora di voltare pagina. Domani (ore 21) in casa del Malmoe la Juve ritroverà diversi big assenti a Napoli. È il caso di Alex Sandro, Danilo, Bentancur, Dybala e probabilmente anche Chiesa.

Da valutare Cuadrado, reduce dalla gastroenterite. La Signora non può permettersi di zoppicare anche in Europa, in casa della cenerentola del Gruppo H.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

