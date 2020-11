Juve-Locatelli, torna l'amore

Timothy Ormezzano

La Juve (ri)vuole Locatelli. Ci aveva provato in estate, prima di virare su McKennie, ci riproverà a gennaio. Le ottime prove del centrocampista in Nazionale hanno convinto il club bianconero. Chi non aveva dubbi è Pirlo, che stravede per il regista del Sassuolo tanto da insistere con Paratici fino all'ultimo giorno dello scorso mercato. Il costo dell'operazione non sarà inferiore ai 30 milioni. Il Sassuolo è amico dei bianconeri, ma non sarà facile strappare il classe 1998 ai neroverdi prima dell'estate. Tra gli sponsor di Locatelli c'è anche l'ex bianconero Marchisio: Spero che qualche club italiano creda in lui, una certezza, un giocatore completo. Locatelli si è detto onorato per l'endorsement del Principino: no, lui non rifiuterebbe mai la Signora come nel 2016 fece il suo compagno Berardi.

Intanto Khedira apre alla Premier League: Ho sempre sognato l'Inghilterra. Non rifiuterei una proposta di Mourinho, ma ci sono anche altri tecnici con cui mi piacerebbe lavorare. Il centrocampista tedesco, quest'anno mai impiegato, continua però a rifiutare le proposte di risoluzione del contratto della Juve, arrivata a offrirgli metà del suo ingaggio da 6 milioni netti. Buone notizie infine per Pirlo: ieri Chiesa e Dybala hanno svolto l'intera seduta in gruppo e dunque sono arruolabili per Juve-Cagliari di domani sera (ore 20.45). Gli unici assenti saranno Chiellini, Bonucci e Ramsey. In difesa si rivedrà De Ligt, finalmente pronto a battezzare la sua stagione. A centrocampo avanti con Arthur e Rabiot, con Kulusevski sulla trequarti alle spalle di Cristiano Ronaldo e Morata.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 05:01

