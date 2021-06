Juve, linfa nuova a centrocampo: piace Tolisso e occhio a Tielemans

Timothy Ormezzano

La prima scelta resta Locatelli, ma la Juventus ha due alternative che rispondono ai nomi di Tolisso e Tielemans. Il tutto al netto di quel ritorno di Pogba che, a meno di uno scambio sull'asse Torino-Manchester con Cristiano Ronaldo, sembra destinato a rimanere della stessa materia dei sogni. L'altro candidato per rinforzare il centrocampo bianconero è Pjanic, che ha chiesto al Barcellona di poter rientrare a Torino in prestito biennale, opzione però poco gradita ai blaugrana.

Grandi manovre dunque in mediana, dove urgono iniezioni di qualità. La priorità di Allegri è sempre Locatelli, ma il Sassuolo non ha alcuna intenzione di svenderlo e chiede circa 40 milioni con la possibilità di accettare una contropartita tecnica come il baby difensore bianconero Dragusin.

La Juve ci prova, ma la concorrenza internazionale fa sul serio: una proposta del Psg può mettere la Signora fuori dai giochi. Ecco perché alla Continassa studiano le alternative. La prima è un pallino di Allegri dal 2017, ovvero Tolisso, francese in uscita dal Bayern Monaco ad un costo accessibile di 15-20 milioni perché in scadenza nel 2022. Le uniche riserve sull'ex Lione 26enne riguardano la sua tenuta fisica visto che in questa stagione ha accusato ben quattro ko, compreso uno stop di due mesi e mezzo per una lacerazione del tendine.

Nessun dubbio invece su Tielemans, reduce da una super stagione (51 presenze, 9 gol) che ha acceso su di lui pure i riflettori di Barcellona e Liverpool. La Signora lo segue da un po', ma ora il costo del 24enne belga è cresciuto esponenzialmente: difficile strapparlo al Leicester per meno di 50 milioni. In uscita a centrocampo c'è soprattutto Ramsey, che oggi affronterà con il suo Galles la Turchia di Demiral. Lui vorrebbe tornare all'Arsenal, ma attenzione anche a West Ham e Crystal Palace. Non si muoverà a meno di offerte folli invece Bentancur, attenzionato dall'Atletico Madrid. In caso di cessione dell'uruguaiano la Juve dovrebbe corrispondere al Boca Juniors il 40% dell'incasso. Non vale la pena. Infine Morata: resta alla Juventus, rinnovato il prestito dall'Atletico Madrid. I bianconeri verseranno agli spagnoli i 10 milioni previsti dall'accordo.

Intanto la Uefa tramite una lettera ufficiale ha ammesso i club ribelli della Superlega alla Champions League 2021-22: Juventus, Barcellona e Real Madrid possono tirare un sospiro di sollievo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01

