Juve, la Joya ritrovata: «Sotto col Napoli»

Timothy OrmezzanoTORINO - Ritrovata la Joya del gol, Dybala punta il Napoli, atteso domani (alle 18) allo Stadium. L'argentino insegue il primo centro in campionato contro gli azzurri. La sua presenza è però a rischio: Allegri medita infatti di schierare un tridente composto da Bernardeschi, Mandzukic e Ronaldo. «Quanto mi dispiace non avere la certezza di giocare? Non sappiamo ancora niente - così Dybala -. Ci sono tanti attaccanti forti, Allegri schiererà la formazione migliore».La Juve insegue la settima meraviglia consecutiva in campionato, per volare a +6 sul Napoli: «Vincere darebbe un messaggio molto chiaro alle avversarie - ammette il numero 10 bianconero -, anche se questa partita non deciderà ancora niente».L'intesa tra Dybala e Ronaldo cresce giorno dopo giorno. L'argentino, ora, ha due punti di riferimento: «Che fortuna essere l'unico giocatore al mondo che può imparare da Messi e Ronaldo. Cristiano quando non segna è sicuramente dispiaciuto, ma dopo la vittoria contro il Bologna l'ho visto comunque contento: era infastidito soltanto perché doveva fare l'antidoping».CR7 ha evitato un'altra beffa. L'espulsione ingiusta di Valencia gli costerà un solo turno di squalifica: salterà il match di martedì contro lo Young Boys ma giocherà in casa del Manchester United. Intanto il ds Paratici, l'ideatore del colpo-Ronaldo («ma l'intuizione non è stata soltanto mia») non perde di vista Pogba, ai ferri cortissimi con Mourinho: «Finché è un giocatore dello United, è meglio non parlare di Paul».Adesso la Signora non pensa ad altro che al Napoli: «Ancelotti ha portato serenità ed esperienza. Sarà una gara aperta, tra due squadre che amano attaccare. Ma noi abbiamo un solo risultato: la vittoria», sentenzia Bonucci. Più chiaro di così.riproduzione riservata ®