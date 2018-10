«Juve, l'obiettivo è la Champions»

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - L'anti-Juve? Se fino a poco tempo fa sembrava non esistere, ora secondo i bianconeri ce ne sono addirittura due: il Napoli, ovviamente, ma anche l'Inter che ha raggiunto la squadra di Sarri al secondo posto, a -6 dalla (solita) capolista. Detto e sottoscritto da Massimiliano Allegri: «L'Inter viene da una grande partita contro la Lazio, ma prima i nerazzurri avevano toppato soltanto la sfida in casa contro il Parma, tra l'altro in un modo sfortunato. L'Inter è stata costruita per vincere lo scudetto. Cioè, per lottare con noi e con il Napoli, che con Ancelotti in panchina sta continuando a vincere proprio come succedeva con Sarri, seppure in modo diverso rispetto a prima».Ieri la Juve si è concessa un bagno di folla allo store ufficiale dell'Adidas di Milano, a pochi passi dal Duomo e dalla sede dei carissimi nemici nerazzurri. Presenti circa mille rumorosissimi tifosi, che hanno rivolto un coro-appello a quell'Allegri che ha finalmente messo tutti d'accordo, anche le ex vedove inconsolabili di Conte: «Portaci la Champions».Già , perché non si vive di solo scudetto. Specie nell'anno in cui hai speso 148 milioni tra cartellino (117) e stipendio (31) per ingaggiare un certo Cristiano Ronaldo. «Quest'anno in Europa c'è una candidata forte, che troveremo sicuramente in fondo: è il Barcellona».Poi, Allegri esalta CR7: «Si merita il Pallone d'oro, per quello che ha fatto e sta facendo, credo che la sfida sia tra lui e Modric. Per noi Cristiano è un valore aggiunto: ha portato esperienza a livello internazionale ed ha aumentato la consapevolezza». Pjanic, infine, svela il segreto di Pulcinella: «L'obiettivo principale per la società e per i nostri tifosi è ovviamente la Champions. Siamo consapevoli della nostra forza. Abbiamo una rosa ampia e competitiva. Vogliamo provare ad arrivare fino in fondo su tutti i fronti. Siamo abbastanza forti per provare a vincere tutto».riproduzione riservata ®