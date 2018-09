«Juve, l'obiettivo è la Champions»

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Tutto sulla Champions. La Juventus, per voce del suo vicepresidente Pavel Nedved, conferma di puntare forte sul tavolo dell'Europa che conta: «Cercheremo di vincerla - dice lui a Idnes Tv -, è il nostro obiettivo».Le priorità sono cambiate. La sfida internazionale è diventata il core business dell'azienda bianconera. Come dimostra il suo faraonico mercato estivo: «Serviva il giusto acquisto per compiere uno step ulteriore dopo aver vinto sette scudetti consecutivi».Ogni riferimento a Cristiano Ronaldo è ovviamente voluto. «Siamo molto contenti di averlo con noi - prosegue Nedved, l'unico dirigente bianconero assente alla presentazione del fenomeno portoghese, prima di indicare Fabio Paratici come l'architetto dell'operazione -. La trattativa per Ronaldo? È nato tutto nella testa del nostro direttore sportivo, è stato lui a proporlo a me e al presidente Agnelli. L'idea ci è subito piaciuta. Sapevamo che stavamo facendo la cosa giusta. E quando abbiamo saputo della sua clausola rescissoria...».Oggi alla Continassa riprendono i lavori in vista del primo ciclo di ferro della stagione bianconera: 7 partite nel breve giro di 20 giorni, a partire da Juve-Sassuolo di domenica. Allegri ritrova Bentancur e Matuidi, rientrati dai rispettivi impegni con l'Uruguay e la Francia. Il primo potrebbe dare il cambio a Pjanic, benché il pestone rimediato da quest'ultimo con la sua Bosnia non sia niente di preoccupante. Il secondo, dopo l'assist servito domenica a Mbappé contro l'Olanda, è pronto a rilanciare la sfida per lo scudetto e la Champions League: «Sono felice di ritrovare la Francia tra un mese, ora però ho degli obiettivi importanti con la Juve - dice Matuidi -. La festa è finita, abbiamo il campionato e l'Europa». E cioè la Champions: ancora lei, sempre lei.riproduzione riservata ®